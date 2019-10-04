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Администрация Красноярска принимает заявки на ремонт дворов в 2020 году

Главная Общество
Красноярск
09:10 4 Октября 2019
благоустройство, ремонт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Администрация Красноярска начала прием заявок на ремонт дворов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас готовится план работ на 2020 год. Для участия в программе собственникам предстоит провести общее собрание и быть готовым к софинансированию – до 20% затрат на ремонт ляжет на их плечи.

«Прежде всего собственники должны по всем правилам провести общее собрание, разработать фор-эскиз своего будущего двора, понять какие работы необходимо провести во время благоустройства, сколько это будет стоить и т.д. Подробные рекомендации и разъяснения, как действовать, можно найти в специальном разделе на официальном сайте администрации Красноярска», - сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Заявки принимают до 22 октября включительно. Приносить документы нужно в отдел ЖКХ администрации своего района. Там же можно получить консультацию и помощь в оргвопросах и по оформлению документов. После того, как заявки будут собраны, их рассмотрит общественная комиссия. Из всех дворов сформируют рейтинг - первые в списке попадут в программу ремонта 2020 года. Остальные – в резерв, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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