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Красноярский журналист Дмитрий Занин завоевал ТЭФИ за проект на «Матч ТВ»

Главная Общество
Красноярск
12:15 3 Октября 2019
награды и премии, журналисты, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский спортивный журналист Дмитрий Занин, работающий на федеральном канале «Матч ТВ», завоевал ТЭФИ - высшее достижение в области телевизионных искусств. Его проект «Чемпионат Мира LIVE» стал лучшим в номинации «Репортер/оператор монтажа». Церемония награждения состоялась накануне в Московском театре мюзикла. За статуэткой Занин поднялся на сцену вместе с сыном.

«Редко бываю с семьей, поэтому взял их с собой на ТЭФИ», - заявил он.

Дмитрий Занин начинал работать в на красноярском телевидении, а позже перебрался в Москву. Зрителям «Матч ТВ» он знаком по трансляциям с соревнований по различным видам спорта: в том числе футболу, биатлону и другим.

«Это было очень волнительно. Еще и потому, что мы были с сыном. Нам казалось, что он всем мешаем, мы включали ему какие-то мультики на телефоне… Когда сказали, что я победил и надо было бежать на сцену, я попытался поднять сына… В общем, очень волнительно», - заявил после вручения награды в эфире «Матч ТВ» Занин.

 

фото: скриншот эфира «Матч ТВ»

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