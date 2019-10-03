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В Красноярске отпразднуют День учителя

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Красноярск
10:43 3 Октября 2019
в красноярском крае, учитель, педагоги, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске в честь Дня учителя сегодня состоится торжественный концерт. В БКЗ 3 октября приглашены педагоги практически из всех городов и районов края. Пятьдесят работников образования в концертном зале получат денежное вознаграждение, нагрудный знак и удостоверение «Заслуженный педагог Красноярского края». Каждый из них проработал в системе образования региона не менее 10 лет, стал автором научно-практических разработок, методических пособий, победителем профессиональных конкурсов.

«В регионе почти 13 тысяч человек работают воспитателями в детских садах, около тысячи человек – мастерами производственного обучения в техникумах и колледжах и более пяти тысячи – педагогами дополнительного образования. Численность педагогических работников школ на сегодняшний день – почти 30 тысяч человек, из них более 23 тысяч – учителя. Всего в краевой системе образования более 49 тысяч педагогических работников», - отметили в пресс-службе правительства.

Добавим, что Всемирный День учителя отмечают 5 октября – в этом году он выпадает на субботу.

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