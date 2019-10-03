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Парковаться у ТРЦ «Планета» станет удобнее

Главная Общество
Красноярск
09:13 3 Октября 2019
автомобиль, пдд, парковка, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Схема движения у крупнейшего торгово-развлекательного центра Красноярска «Планета» претерпела изменения. Теперь две парковки с заездами с ул. 9 мая и ул .Алексеева соединены общим проездом. Администрация ТРЦ сделала это для удобства посетителей. Раньше, чтобы проехать с одной стоянки на другую, необходимо было выезжать на основные магистрали.

«Например, вызвали вы такси, стоите вы на другой стороне от ТРЦ — таксист не может подъехать. Или, например, припарковались за вами с одной стороны, а вы вышли с покупками с другой стороны. Для того, чтобы объехать, приходится стоять в пробках и ждать. Сейчас мы объединили парковки и абсолютно комфортно можно проехать от одной к другой», - сообщила в интервью радиостанции «Красноярск-Главный» представитель ТРЦ.

Еще один плюс от нововведения - дополнительно создано 77 парковочных мест, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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