Парковаться у ТРЦ «Планета» станет удобнее

Схема движения у крупнейшего торгово-развлекательного центра Красноярска «Планета» претерпела изменения. Теперь две парковки с заездами с ул. 9 мая и ул .Алексеева соединены общим проездом. Администрация ТРЦ сделала это для удобства посетителей. Раньше, чтобы проехать с одной стоянки на другую, необходимо было выезжать на основные магистрали.

«Например, вызвали вы такси, стоите вы на другой стороне от ТРЦ — таксист не может подъехать. Или, например, припарковались за вами с одной стороны, а вы вышли с покупками с другой стороны. Для того, чтобы объехать, приходится стоять в пробках и ждать. Сейчас мы объединили парковки и абсолютно комфортно можно проехать от одной к другой», - сообщила в интервью радиостанции «Красноярск-Главный» представитель ТРЦ.

Еще один плюс от нововведения - дополнительно создано 77 парковочных мест, передает корреспондент Sibnovosti.ru.