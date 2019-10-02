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В Красноярске готовят к открытию новую платформу «Городской электрички»

Главная Общество
Красноярск
17:00 2 Октября 2019
общество, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Благоустройство платформы «Арена Платинум», на которой будет останавливаться городская электричка, выходит в финальную стадию. Рабочие уже привели в порядок лестничные спуски, сейчас они укладывают брусчатку и настилы на пешеходных переходах. На платформе оборудуют освещение и тактильные указатели, для инвалидов предусмотрен подъемник, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Новый остановочный пункт повысит транспортную доступность развивающихся микрорайонов «Тихие зори» и «Пашенный». Поэтому сейчас идет активное обсуждение обустройства примыкающей к платформе инфраструктуры. Выясняем, где заканчивается полоса отвода железной дороги, делаем планировку, пешеходные дорожки и переходы», — отметила и.о. руководителя администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова.

Открыть платформу «Арена Платинум» у построенного к Универсиаде спорткомплекса планируют во второй половине октября.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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