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В красноярских школах выберут самых одаренных учеников

Главная Общество
Красноярск
16:24 2 Октября 2019
красноярск, общество, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В красноярских школах ученики готовятся к олимпиадам от министерства просвещения РФ. Сначала лучших детей выберут по итогам школьных интеллектуальных испытаний. Затем победители примут участие в городском, региональном и всероссийском этапах. За победу в олимпиадах поборются 150 тысяч школьников из 61 муниципалитета, сообщили в министерстве образования. 

«Значительную долю участников составляют ученики 11-х классов – более 40%. Это связано с тем, что победители и призеры олимпиады имеют особые права при поступлении в вузы. Призовые результаты заключительного этапа олимпиады приравниваются к вступительному испытанию по соответствующему предмету», — рассказали в министерстве. 

Отмечается, что победители и призеры регионального этапа могут претендовать на именную губернаторскую стипендию. Школьники из Красноярского края ежегодно демонстрируют хорошие успехи на всероссийских испытаниях. 

Напомним, муниципальный этап олимпиады стартует 1 ноября и продлится до конца декабря 2019 года.

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