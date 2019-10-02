В красноярских школах выберут самых одаренных учеников

В красноярских школах ученики готовятся к олимпиадам от министерства просвещения РФ. Сначала лучших детей выберут по итогам школьных интеллектуальных испытаний. Затем победители примут участие в городском, региональном и всероссийском этапах. За победу в олимпиадах поборются 150 тысяч школьников из 61 муниципалитета, сообщили в министерстве образования.

«Значительную долю участников составляют ученики 11-х классов – более 40%. Это связано с тем, что победители и призеры олимпиады имеют особые права при поступлении в вузы. Призовые результаты заключительного этапа олимпиады приравниваются к вступительному испытанию по соответствующему предмету», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что победители и призеры регионального этапа могут претендовать на именную губернаторскую стипендию. Школьники из Красноярского края ежегодно демонстрируют хорошие успехи на всероссийских испытаниях.

Напомним, муниципальный этап олимпиады стартует 1 ноября и продлится до конца декабря 2019 года.