Координатор партпроекта «Народный контроль» Юрий Швыткин с активистами и полицейскими выявили нарушения при продаже алкоголя в Красноярске

В Красноярске в рамках партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» продолжается рейдовая кампания по борьбе с нелегальными питейными заведениями. Мероприятия проходят в два этапа: сначала активисты партпроекта общаются с жителями для получения адресов так называемых «наливаек», которые громкой музыкой и нетрезвыми посетителями доставляют неудобства гражданам. По выявленным адресам в ночное время проходят проверки этих заведений.

Одним из основных нарушений, установленных в ходе рейдов, является реализация крепкого алкоголя и пива в закрытом виде на вынос после 23.00. Для того, чтобы оперативно пресекать правонарушения, активисты проекта проводят рейды совместно с сотрудниками полиции.

Так, вчера, 1 октября, в г. Красноярске активисты партпроекта во главе с региональным координатором, депутатом Государственной думы Юрием Швыткиным организовали проверочное мероприятие, в рамках которого был приобретен алкоголь в одной из таких «наливаек» на правобережье Красноярска. До этого депутату поступило несколько обращений от жителей близлежащих домов, которые жаловались на нетрезвых посетителей и регулярный шум. Для проформы в заведении установлены столики и продаются некоторые продукты питания, но основная продукция здесь – это разливной алкоголь. Активистам удалось приобрести литр разливного вина, который продавец отпустила в закрытом виде на вынос. После этого сотрудники полиции провели проверку документов и связались с собственником. Факт реализации алкоголя после 23.00 был подтвержден сотрудниками полиции и оформлены проверочные документы.

Напомним, накануне депутаты от «Единой России» инициировали законопроект по регулированию розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Он был принят Госдумой в первом чтении. В период подготовки законопроекта ко второму чтению проект «Народный контроль» проводит рейдовые кампании по всей стране.

Региональный координатор партпроекта Юрий Швыткин отметил, что основанием для нового законопроекта стало возросшее количество преступлений на почве алкогольного опьянения, а также многочисленные жалобы людей в регионах на подобные заведения.

«Ежегодно примерно на 35 процентов в стране увеличивается так называемая «пьяная» преступность. Каждое третье преступление совершается в стадии алкогольного опьянения. Подобного рода «наливайки» под видом общепита реализуют алкогольную продукцию сомнительного качества. Это недопустимо. При этом такие точки доставляют большие неудобства самим жителям. На основании всех этих факторов был принят в первом чтении новый законопроект. Сейчас создана рабочая группа на уровне федерации. Изучаем предложения, речь идет о возможной передаче функций региональным законодателям. Подчеркну, ни в коем случае в рамках этого закона не идет борьба с добросовестными предпринимателями. Есть предприниматели, которые законно реализуют алкоголь в общепите. Там продается не только жвачка и конфеты, это полноценный общепит, при этом у предпринимателя есть лицензия. Наша задача – ликвидировать точки незаконной продажи алкоголя, в том числе и подпольной, и в этом смысле реализуется целый комплекс мер», - рассказал Швыткин.

Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины. Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.

По материалам «Единой России»

Фото: «Единая Россия»