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В Красноярском крае выберут лучшего водителя автобуса

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Красноярск
15:55 2 Октября 2019
красноярск, общество, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске объявили о старте регионального конкурса, на котором выберут лучшего водителя пассажирского автобуса. Бороться за победу будут 20 участников из Зеленогорска, Шарыпово, Канска, Железногорска, Красноярска и Манского района, рассказали в городской администрации. 

Краевой центр представят три команды — это водители из автотранспортных предприятий № 5 и 7, а также сотрудники регионального АТП. 

«Каждая команда состоит из представителя предприятия и двух водителей: водитель МАЗа (автобус большой вместимости) и водитель ПАЗа (автобус малой вместимости)», — рассказали в мэрии. 

Готовят водителей к предстоящему профессиональному конкурсу победители прошлогодних соревнований. В этом году для участников приготовили сложные испытания, признаются организаторы. После прохождения теста, водители должны будут показать свои умения на практике, выполнив следующие упражнения: «Бокс», «Змейка», «Тоннельные ворота», «Въезд на стоянку» («Теща»), «Колея», «Круг» и «Линия стоп». Завершит весь конкурс автоэстафета. 

Отметим, что победители представят Красноярский край в следующем году на общероссийском конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов.​

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