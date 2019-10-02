В Красноярском крае придумали штурмовую кабину для спасения заложников

В Красноярском крае сотрудники ГУФСИН разработали штурмовую кабину для спасения заложников. Ее, в случае крайней необходимости, будут использовать бойцы спецназа. Устройство поднимет группу на высоту 2-3 этажа за считанные минуты. Об этом сообщили представители службы исполнения наказаний.

Кабина, напоминающая клетку с мелкой решеткой, устанавливается на стандартный погрузчик — с его помощью группа бойцов из девяти человек легко сможет подняться к окнам любого здания, если обычные двери на первом этаже заблокированы.

«Новое оборудование уже прошло тестовые испытания при проведении тактико-специальных занятий в учебном городке ГУФСИН «Бугач»», — пояснили в ведомстве.

Использовать кабину можно при любых погодных условиях, в том числе при низких температурах и повышенной влажности.

Фото: ГУФСИН по Красноярскому краю