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В Красноярском крае придумали штурмовую кабину для спасения заложников

Главная Общество
Красноярск
13:23 2 Октября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае сотрудники ГУФСИН разработали штурмовую кабину для спасения заложников. Ее, в случае крайней необходимости, будут использовать бойцы спецназа. Устройство поднимет группу на высоту 2-3 этажа за считанные минуты. Об этом сообщили представители службы исполнения наказаний. 

Кабина, напоминающая клетку с мелкой решеткой, устанавливается на стандартный погрузчик — с его помощью группа бойцов из девяти человек легко сможет подняться к окнам любого здания, если обычные двери на первом этаже заблокированы. 

«Новое оборудование уже прошло тестовые испытания при проведении тактико-специальных занятий в учебном городке ГУФСИН «Бугач»», — пояснили в ведомстве. 

Использовать кабину можно при любых погодных условиях, в том числе при низких температурах и повышенной влажности. 

Фото: ГУФСИН по Красноярскому краю 

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