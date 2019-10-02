На экс-директора красноярского завода подали в суд из-за повышения своей зарплаты

С бывшего генерального директора ОА «Красноярский электровагоноремонтный завод» требуют крупную сумму денег. Истец оценил ущерб в 6 млн рублей — эти деньги бывший руководитель распределил между своими сотрудниками, часть средств он пустил себе на зарплату. Соответствующее заявление от акционера завода — ООО «Соло-Рент» — поступило в арбитражный суд края.

Экс-директор был назначен в сентябре прошлого года. Занимая пост руководителя, он увеличил оклад себе и своему заместителю, а также выписал себе и другим работникам премии.

«По мнению истца, указанные действия являются незаконными, поскольку, во-первых, увеличение должностных окладов не входит в полномочия ответчика, такое право принадлежит непосредственному работодателю ответчика и должно быть произведено исключительно с согласия работодателя – Совета директоров, во-вторых, начисление премий возможно только на основании утвержденной методики расчета и с согласия последнего, что не было соблюдено ответчиком», — говорится в заявлении.

Истец просит признать все приказы о повышении зарплат недействительными. По данным компании, убытки предприятию составили более 6 млн рублей. Первое заседание по этому вопросу в высшей инстанции состоится 5 ноября.