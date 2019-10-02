2 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На экс-директора красноярского завода подали в суд из-за повышения своей зарплаты

Главная Общество
Красноярск
11:47 2 Октября 2019
красноярск, общество, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

С бывшего генерального директора ОА «Красноярский электровагоноремонтный завод» требуют крупную сумму денег. Истец оценил ущерб в 6 млн рублей — эти деньги бывший руководитель распределил между своими сотрудниками, часть средств он пустил себе на зарплату. Соответствующее заявление от акционера завода — ООО «Соло-Рент» — поступило в арбитражный суд края. 

Экс-директор был назначен в сентябре прошлого года. Занимая пост руководителя, он увеличил оклад себе и своему заместителю, а также выписал себе и другим работникам премии.

«По мнению истца, указанные действия являются незаконными, поскольку, во-первых, увеличение должностных окладов не входит в полномочия ответчика, такое право принадлежит непосредственному работодателю ответчика и должно быть произведено исключительно с согласия работодателя – Совета директоров, во-вторых, начисление премий возможно только на основании утвержденной методики расчета и с согласия последнего, что не было соблюдено ответчиком», — говорится в заявлении. 

Истец просит признать все приказы о повышении зарплат недействительными. По данным компании, убытки предприятию составили более 6 млн рублей. Первое заседание по этому вопросу в высшей инстанции состоится 5 ноября. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске назначены публичные слушания по строительству элитного жилого комплекса на ул.Елены Стасовой

В Красноярске назначены публичные слушания по строительству элитного жилого комплекса на ул.Елены Стасовой

2 Октября 2019 г.
Обсуждение состоится 10 октября в 18:00 в левобережном ГорДК
Новости Красноярска: Красноярцам рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю к концу октября

Красноярцам рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю к концу октября

2 Октября 2019 г.
Установится гололед
Новости Красноярска: Мэрия Красноярска утвердила место под сквер в микрорайоне Солнечный

Мэрия Красноярска утвердила место под сквер в микрорайоне Солнечный

2 Октября 2019 г.
Он расположится в центре жилого массива
Новости Красноярска: Чемпионат «Калейдоскоп компетенций» продолжил фестиваль #ВместеЯрче в Кежемском районе

Чемпионат «Калейдоскоп компетенций» продолжил фестиваль #ВместеЯрче в Кежемском районе

1 Октября 2019 г.
Шестьдесят школьников из 2-5 классов стали участниками межпредметного чемпионата
Новости Красноярска: В Красноярске проведут реконструкцию развязки в районе Дрокинской горы

В Красноярске проведут реконструкцию развязки в районе Дрокинской горы

1 Октября 2019 г.
Необходимо увеличить пропускную способность участка
Новости Красноярска: Главный красноярский синоптик рассказал о погоде в октябре

Главный красноярский синоптик рассказал о погоде в октябре

1 Октября 2019 г.
Второй месяц осени будет холодным
Новости компаний
02/10
В СибГУ им. М.Ф. Решетнева начался отбор на целевую подготовку специалистов для СИБУРа
01/10
Красноярских энергетиков наградили за ликвидацию последствий взрывов в Ачинске
26/09
Энергетики объяснили вырубку деревьев в Красноярске и предложили пути решения
26/09
Студент СФУ придумал «умную» куртку с GPS-модулем и стал лучшим стартапером
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Руководство института нефти и газа СФУ заподозрили в мошенничестве на 2 млн рублей

Руководство института нефти и газа СФУ заподозрили в мошенничестве на 2 млн рублей

27 Сентября 2019 г.
Директор и сотрудник заключили фиктивные договоры
Новости Красноярска: В салатах из красноярских супермаркетов обнаружили кишечную палочку

В салатах из красноярских супермаркетов обнаружили кишечную палочку

27 Сентября 2019 г.
Проверку не прошли 12 из 14 образцов
Новости Красноярска: Красноярский «Енисей» вышел в полуфинал Кубка России по хоккею с мячом

Красноярский «Енисей» вышел в полуфинал Кубка России по хоккею с мячом

29 Сентября 2019 г.
Решающие матчи турнира пройдут в Москве
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356