В СибГУ им. М.Ф. Решетнева начался отбор на целевую подготовку специалистов для СИБУРа

27 сентября СибГУ им. М.Ф. Решетнева и АО «Красноярский завод синтетического каучука», входит в ПАО «СИБУР Холдинг», подписали соглашение об организации практик студентов на предприятии. Документ предусматривает организацию учебных, производственных, преддипломных практик студентов на предприятии.

В этот же день специалисты предприятия начали принимать заявления от желающих принять участие в конкурсе на целевую подготовку специалистов. Около 150 студентов 3-4 курсов бакалавриата Института химических технологий (ИХТ) и Института машиноведения и мехатроники (ИММ) будут бороться за 30 целевых мест.

После подписания соглашения и.о. ректора СибГУ им. М.Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов поблагодарил компанию за сотрудничество с вузом и подчеркнул, что взаимодействие с Красноярским заводом синтетического каучука расширит опыт практико-ориентированной подготовки обучающихся.

Он напомнил, что 1 июля университет и холдинг уже подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве и заверил, что такие формы взаимодействия будут развиваться и с другими предприятиями:

«Уже подписано подобное соглашение с АО «Красмаш», в рамках которого будет заключено порядка 250 договоров со студентами-целевиками. На очереди и другие компании, с которыми мы будем сотрудничать».

Генеральный директор АО «Красноярской завод синтетического каучука» (АО «КЗСК») Петр Казаков рассказал о нефтехимической компании СИБУР и о своем карьерном пути: «Предприятие дает каждому человеку возможность вырасти от аппаратчика до директора». Он поделился со студентами возможными карьерными перспективами в компании не только в Красноярске, но и по всей России – от Краснодара до Благовещенска. В завершение выступления он пожелал ребятам удачи и отметил, что СИБУРу нужны лучшие из лучших.

Начальник производства АО «КЗСК» Денис Алиманов – выпускник СибГУ им. М.Ф. Решетнева – рассказал о своем карьерном пути, который он проделал в течение 15 лет от аппаратчика до начальника производства.

И.о. начальника управления по работе с персоналом АО «КЗСК» Наталья Прохоренко сделала акцент на социальной и корпоративной политике холдинга, а ведущий специалист по подбору, обучению и развитию Любовь Клюева подробно рассказала о системе отбора на целевую программу.

Студентам ИХТ и ИММ предстоит решить тест, сыграть в технологическую игру и пройти индивидуальное собеседование с сотрудниками ПАО «СИБУР Холдинг».

Заместитель проректора по образовательной деятельности Евгений Кузнецов: в октябре обучающиеся СибГУ им. М.Ф. Решетнева, прошедшие отбор, заключат договоры о целевом обучении с компанией и приступят к подготовке. Договор будет включать в себя ряд мер поддержки, в том числе корпоративную целевую стипендию «СИБУРа», возможность прохождения практики и последующее трудоустройство на предприятиях компании, в том числе и в других регионах страны.

Все вопросы о новой программе целевой подготовки можно задать ведущему специалисту по подбору, обучению и развитию АО «КЗСК» Любови Клюевой по тел.: 2159300 доб. 452.

Фото: пресс-служба СибГУ им. М.Ф. Решетнева

По материалам пресс-службы СибГУ им. М.Ф. Решетнева