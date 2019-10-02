В Красноярске назначены публичные слушания по строительству элитного жилого комплекса на ул.Елены Стасовой

В Красноярске пройдет общественное обсуждение по проекту планировки улицы Елены Стасовой. Красноярский застройщик намерен возвести там элитный жилой комплекс с домами от 5 до 8 этажей.

«Предполагается максимально сохранить рекреационный потенциал этой территории. Строительная компания декларирует экологический подход к реализации проекта и обещает исключить при его реализации снос зеленых насаждений. При разработке проекта инвестор учел все современные тренды и в том числе требования, которые мы предъявляем при разработке подобных документов», — цитирует вице-мэра Красноярска Олега Животова сайт «Сибдом».

В обсуждении планов застройки могут участвовать жители микрорайона. Публичные слушания назначены на 10 октября. Они состоятся в левобережном ГорДК на пр. Свободный, 48 в 18:00.

Кроме того, до 23 октября можно направлять письменные замечания по проекту в администрацию, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: 2Gis