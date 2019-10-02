Красноярцам рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю к концу октября

Красноярским автомобилистам рекомендовали сменить на машинах шины с летних на зимние в связи с началом первых заморозков. Лучше подготовиться к сезону заранее, так как уже в конце октября ожидается значительное похолодание и первый гололед. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Валерий Терешков.

«Ожидается локальное выпадение осадков — снег превратится в «кашу», но при отрицательных температурах может замерзнуть», — сказал спикер.

Если в Красноярске установятся минусовые температуры, то на дорогах начнет образовываться сильнейший гололед, уточнил Терешков.

«В конце октября автомобилистам необходимо сменить летнюю резину на зимнюю. Лучше уже не будет», — пояснил спикер.

Напомним, синоптики обещают красноярцам холодный октябрь. Текущая неделя будет теплой, затем столбики термометров будут понижаться. В третьей декаде месяца придут заморозки до -17 градусов.