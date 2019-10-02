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Красноярцам рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю к концу октября

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Красноярск
09:03 2 Октября 2019
общество, красноярск, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярским автомобилистам рекомендовали сменить на машинах шины с летних на зимние в связи с началом первых заморозков. Лучше подготовиться к сезону заранее, так как уже в конце октября ожидается значительное похолодание и первый гололед. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Валерий Терешков. 

«Ожидается локальное выпадение осадков — снег превратится в «кашу», но при отрицательных температурах может замерзнуть», — сказал спикер. 

Если в Красноярске установятся минусовые температуры, то на дорогах начнет образовываться сильнейший гололед, уточнил Терешков.

«В конце октября автомобилистам необходимо сменить летнюю резину на зимнюю. Лучше уже не будет», — пояснил спикер. 

Напомним, синоптики обещают красноярцам холодный октябрь. Текущая неделя будет теплой, затем столбики термометров будут понижаться. В третьей декаде месяца придут заморозки до -17 градусов. 

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