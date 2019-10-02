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Мэрия Красноярска утвердила место под сквер в микрорайоне Солнечный

Главная Общество
Красноярск
08:42 2 Октября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Городские власти окончательно определились с местом под строительство сквера в микрорайоне Солнечный. По словам вице-мэра Олега Животова, зона отдыха расположится на пустыре на перекрестке пр. 60 лет образования СССР и ул. Славы — за строящимся торговым комплексом.

«Располагается по сути в центре Солнечного и всей жилой застройки как старой, так и новой. С правой стороны, если смотреть на карту, это непосредственная близость 3-го микрорайона, дальше 5-ый микрорайон. Нанжуль-Солнечный в шаговой доступности», — отметил Животов.

После окончания работ площадь облагороженной территории составит 7 гектаров. Первую часть благоустройства планируют выполнить в следующем году, а окончательно сквер будет готов к 2022 году. Стоимость работ оценивается в 50 млн рублей. 

Напомним, весной жительнице Солнечного удалось дозвониться на «Прямую линию» с президентом, где она пожаловалась на отсутствие инфраструктуры в микрорайоне.

Фото: vk.com/kras_sunny

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