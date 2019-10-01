Чемпионат «Калейдоскоп компетенций» продолжил фестиваль #ВместеЯрче в Кежемском районе

Шестьдесят школьников из 2-5 классов трех школ города Кодинска, средних школ поселков Тагара и Заледеево Кежемского района Красноярского края стали участниками межпредметного чемпионата «Калейдоскоп компетенций». Чемпионат проводится ежегодно Центром дополнительного образования детей города Кодинска, в 2019 году он впервые включен в региональную программу Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.

Двенадцать команд выполнили по 13 заданий, связанных с профессиями энергетиков, переходами одного вида энергии в другой и энергосбережением. Большая часть заданий требовала командной работы, но были и возможности проявить глубокие познания в личном зачете. Ребята отвечали на вопросы тестов; собирали паззлы на тему электробезопасности; собирали из деталей конструктора модели по заданным параметрам. Первое место заняла команда «Эрудиты» (кодинская школа № 4, 875 баллов), второе место – команда «Лотос» (школа №3, 825 баллов), третье место – команда «Кнопка» (школа №2, 750 баллов). Победители и участники чемпионата получили призы и подарки, предоставленные ПАО «Богучанская ГЭС».

Школьники из Тагары и Заледеево впервые принимали участие в мероприятиях фестиваля #ВместеЯрче. В сентябре ученики начальных классов ознакомились с выставкой плакатов на тему энергосбережения, получили в подарок книжку-раскраску «Энергогений» и приняли участие в викторине на тему фестиваля. В Тагаре учитель Оксана Шаланкова провела для ребят тематический урок по методическим материалам, предоставленным Центром дополнительного образования детей города Кодинска и ПАО «Богучанская ГЭС».

В октябре Центр дополнительного образования, городских и сельских школах Кежемского района проведет квесты и классные часы, а также мини-фестиваль «МультЭнергия» - показ детских мультфильмов про электрические приборы. Сотрудники Богучанской ГЭС проведут специальные занятия по мерам безопасности при обращении с электроприборами в быту и электрооборудованием на улицах.

В 2019 году Группа РусГидро проведет в регионах присутствия более 150 мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Среди главных событий – городские праздники энергосбережения, Дни открытых дверей, спортивные соревнования, Энергомарафоны, тематические уроки, конкурсы, экскурсии и другие интересные события.

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче проходит с 2016 года. Он проводится для популяризации культуры бережного отношения к природе и демонстрации современных энергоэффективных технологий, которые используются в различных секторах экономики.

РусГидро поддерживает фестиваль с начала его существования. Компания ежегодно организует экскурсии на энергообъекты и в музеи энергетики, проводит курсы лекций, уроки экологии и бережного отношения к энергоресурсам, тематические конкурсы и др. Эти мероприятия помогают не только привлечь внимание участников фестиваля, прежде всего школьников, к теме энергосбережения, но и знакомят аудиторию с преимуществами энергосберегающих технологий, повышают общий уровень осведомленности в вопросах энергопотребления.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»

По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»