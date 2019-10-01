В Красноярске проведут реконструкцию развязки в районе Дрокинской горы

Компания «Сибиряк» выполнит реконструкцию развязки в районе Дрокинской горы при подъезде к Красноярску. Власти задумали увеличить пропускную способность магистрали, которой трудно справляться с возрастающей нагрузкой.

«При прогнозировании пропускной способности на перспективу существующий путепровод и участок со встречным движением не справятся с интенсивностью движения к 2029 году и 2032 году соответственно», – проанализировали чиновники.

В связи с этим заказана реконструкция, которая предусматривает строительство нового путепровода в направлении Красноярска с обустройством разворота. На магистрали будут проложены водосливные трубы для сбора и сброса воды с проезжей части.

Компания «Сибиряк» признана победителям торгов. Реконструкцию строители выполнят за 1,9 млрд рублей. Работы планируют завершить к концу 2023 года, передает корреспондент Sibnovosti.ru.