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Красноярских энергетиков наградили за ликвидацию последствий взрывов в Ачинске

Главная Общество
Красноярск
16:44 1 Октября 2019
красноярск, общество, энергетика
Автор: Sibnovosti.ru
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Специалисты красноярского филиала Россети Сибирь получили награды краевого министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Поводом стало активное участие энергетиков в ликвидации последствий взрывов на складе боеприпасов в поселке Каменка Ачинского района. Благодарственные грамоты, подписанные министром, торжественно вручили 32 сотрудникам компании.

«От лица правительства Красноярского края, от лица министерства и от себя лично хочу поблагодарить вас за ту работу, которую вы провели в сложнейших условиях. Именно благодаря вашим действиям эта непростая ситуация была разрешена в короткие сроки, все нарушения ликвидированы. Большое спасибо за выполненный труд», — сказал на церемонии награждения заместитель министра промышленности, энергетики и ЖХК региона Евгений Едимичев.

Директор красноярского филиала Россети Сибирь Максим Шитиков также поблагодарил энергетиков за трудовой подвиг. 

«Мы нередко завидуем прошлым поколениям энергетиков, на долю которых выпали большие комсомольские стройки, возведение ГЭС и ключевых линий электропередачи. Но то сложное испытание в Ачинске, которое вы с честью преодолели, по своим масштабам сопоставимо с большими проектами прошлого. Я горд, что работаю с вами», — сказал руководитель. 

Напомним, инцидент в Ачинском районе Красноярского края произошел в августе 2019 года. В поселке Каменка на территории одного из складов ЦВО произошел пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Это стало причиной многочисленных взрывов, от которых серьезно пострадали две основные линии выдачи мощности с ТЭЦ Ачинского глиноземного комбината компании «РУСАЛ» — они также являются резервными для электропитания потребителей Ачинска. Пять бригад из красноярского и кузбасского филиалов Россети Сибирь в сопровождении саперов восстанавливали линии электропередач 110 кВ «Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК». Специалисты прошли около 5 км линии на опасном участке и смогли восстановить ее за несколько дней.

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