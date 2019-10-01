Главный красноярский синоптик рассказал о погоде в октябре

Главный синоптик красноярского Гидрометцентра Владимир Еремин рассказал о погоде в октябре. Текущая неделя в городе будет самой теплой — с 3 октября дневные температуры в городе достигнут +15 градусов, ночью ожидается до +5 градусов. Особенно теплыми и солнечными будут предстоящие выходные — столбики термометров поднимутся до +17...+20 градусов.

«Осадки вероятны каждый день, но небольшие по количеству», — пояснил синоптик.

Следующая неделя начнется с мокрого снега, который сразу растает. Снежный покров установится в конце месяца. С 8 октября красноярцев ждет похолодание до +3...-2 градусов.

«Октябрь в целом будет холодным, температурный фронт ниже нормы на один градус. Особенно прохладной будет третья декада — ночью температура опустится до -15...-17 градусов. Осень вступила в свои права безвозвратно и надеяться на тепло не приходится», — пояснил метеоролог.

Второй месяц осени будет тяжелым по геотермальной обстановке — особенно остро на себе перепады почувствуют метеозависимые люди.