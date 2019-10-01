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В Красноярском крае посчитали жителей старше 100 лет

Главная Общество
Красноярск
12:02 1 Октября 2019
общество, красноярск, пенсионеры
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Аналитики Красноярскстата собрали информацию о пенсионерах, проживающих в регионе. В начале 2019 года в крае насчитали 172 человека, которым старшее 100 лет. Численность пенсионеров в регионе — 560,4 тысячи человек. Это люди старше 60 лет. 

«Многие граждане в возрасте продолжают трудовую деятельность. По данным выборочного обследования рабочей силы в 2018 году, уровень занятости населения в возрасте 60-69 лет составил 17,4%, в возрасте старше 70 лет – 2,3%», — пояснили аналитики. 

Среди пенсионеров в Красноярском крае больше женщин — в начале года на 1000 мужчин приходилось 1817 женщин. Статистики также пришли к выводу, что с увеличением возраста разница между численностью мужского и женского населения становится более существенной. Например, среди жителей старше 75 лет на 1000 мужчин приходилось уже
2845 женщин.

Нередко пенсионеры в крае вступают в браки — в прошлом году поженились более 700 пожилых людей. Некоторые из них никогда до этого не заключали официальные браки. 

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