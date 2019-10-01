Академгородок не готов к цивилизованному сбору отходов

Левобережный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Красноярская рециклинговая компания» установила на одной из площадок Академгородка восьмикубовую мульду вместо современных евро-контейнеров. Такое решение оператор принял по причине безответственного отношения управляющих компаний и жителей микрорайона к складированию мусора. На контейнерной площадке общего накопления между домами по адресу Академгородок, 1а и Академгородок, 7 жители устроили настоящую свалку, а управляющие компании отказались содержать её в порядке.

Напомним, что в июле левобережный региональный оператор по обращению с ТКО за свой счет заменил в Академгородке ветхие металлические контейнеры на 50 современных баков европейского образца. Управляющие компании микрорайона не стали брать на себя ответственность за их сохранность, хотя следить за порядком на площадках накопления ТКО они обязаны по закону. Буквально за два месяца большинство новых баков потеряли свой вид, их неоднократно расписывали, повреждали, а часть баков вообще была украдена.

«К сожалению, жители Академгородка оказались не готовыми к культурному обращению с твердыми коммунальными отходами. Мы понимали, что к бесплатному чаще всего относятся как к ничейному, но такой результат точно не ожидали, – рассказывает Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании». На данной площадке, например, было украдено два бака, а третий сломали, кинув в него бетонный блок, в итоге площадка превратилась в свалку, которую никто не захотел убирать. Мы ликвидировали мусор своими силами, управляющие компании снова проигнорировали призыв навести порядок, хотя это их прямая обязанность. Сейчас мы установили здесь мульду, чтобы закрыть нехватку исчезнувших контейнеров».

Напомним, что левобережный оператор по обращению с ТКО продолжает выстраивать систему цивилизованного сбора отходов на вверенной ему территории. Так, буквально на днях восьмикубовые мульды были установлены в поселке Нанжуль-Солнечный по адресам: ул. Соколовская, 1а и ул. Соколовская, 25, а также на контейнерной площадке на улице Аэровокзальная, 8ж.

Фото: КРК