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Сплавы КрАЗа заинтересовали федеральный телевизионный канал РБК

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Красноярск
10:31 1 Октября 2019
металлургия, телевидение, предприятие, съемки, производство
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Съемочная группа российского бизнес-канала  прилетела в Красноярск для съемок популярного проекта «Сделано в России». Журналисты из Москвы снимают фильм о производстве алюминиевых банок, которые изготавливаются из эксклюзивной продукции Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ – баночного сплава.  Фильм со съемками производственного процесса КрАЗа выйдет в эфире РБК до конца осени.

Производство российской алюминиевой банки начинается в Красноярске. КрАЗ выпускает до 70 000 тонн баночного сплава в год. Автор проекта «Сделано в России» Вячеслав Волков со своими коллегами-операторами провели съемки в третьем литейном отделении завода, где детально отсняли эффектный процесс заливки металла в миксер, взяли интервью  у специалистов, выяснив тонкости приготовления сплава и этапы металлографических исследований его качественных характеристик. А также проследили выемку готовых слитков. Из каждого слитка весом чуть более 30 тонн можно выпустить до 1,8 млн алюминиевых банок объемом 0,33 литра.

«Производители прохладительных напитков все чаще выбирают алюминиевую тару для своей продукции, чему свидетельствует рост потребления алюминия в данном сегменте на 20% за последние 20 лет. Россияне пьют напитки из алюминиевых банок и в поездках, и при занятиях спортом, и на деловых встречах, но не всегда осознают, что банка делается в нашей стране. Поэтому мы решили в своем проекте об этом любопытном факте соотечественникам популярно рассказать и показать.  Удививший меня факт – каждая алюминиевая банка делается из трех разных сплавов: один сплав идет для корпуса, второй  - для крышки и дна банки и третий  - для замка», - рассказал журналист Вячеслав Волков.

По данным автора проекта «Сделано в России», мировая доля алюминиевых банок в качестве тары для розлива напитков растет с каждым годом. Мировое потребление напитков в банке составляет 300 млрд штук в год.

По железной дороге готовый металл КрАЗа отправляется в Самару, где из него производят прокат для банок. Следующий этап -  подмосковный Наро-Фоминск, где происходит процесс сборки банки. Этим же маршрутом отправилась съемочная группа РБК. После завершения съемки и монтажа программа о создании алюминиевой банки выйдет в эфир популярного российского канала.

Программа «Сделано в России» выходит на  РБК  7 лет. За это время создано почти 200 программ о производстве уникальных российских продуктов. В Красноярске РБК совместно с Алюминиевой Ассоциацией Российской Федерации снимал уже  третий фильм. Чуть раньше московские журналисты готовили репортажи о создании алюминиевых мостов  (на КРАМЗЕ) и автомобильных дисков на заводе СКАД (Дивногорск). И для банок, и для мостов, и для дисков металл изготавливает Красноярский алюминиевый завод.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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