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Мэрия Красноярска выставила на торги земли под частные коттеджи и бизнес

Главная Общество
Красноярск
10:28 1 Октября 2019
общество, красноярск, торги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Городские власти выставили на торги несколько участков под частную застройку и бизнес-проекты. Для строительства собственных домов доступны площадки в жилом массиве «Цветущий лог» и в Овинном. Стоимость аренды первого участка, площадью 737 кв. м, составит 756,9 тысячи рублей в год. Второго — 309 тысяч рублей в год.

«Участки предоставляются в аренду на 20 лет, однако ждать окончания срока договорных отношений нет необходимости. Закончив строительство дома, владелец регистрирует на него право собственности, а затем выкупает свой земельный надел у муниципалитета», — пояснили корреспонденту Sibnovosti.ru в мэрии.

Еще несколько площадок разыграют среди тех, кто планирует инвестировать в бизнес. Так, в Октябрьском районе Красноярска есть места под здание бытового обслуживания населения в жилом районе «Ботанический». На ул. Калинина предполагается строительство делового центра.

На Енисейском тракте в Советском районе будут разыграны участки под складские помещения и объект строительной промышленности. Для этих же целей доступны площадки на пересечении улиц Технологической и Башиловской, а также по ул. Монтажников в Свердловском районе.

Заявки от участников департамент муниципального имущества и земельных отношений принимает до 14 октября, торги назначены на 18 октября.

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