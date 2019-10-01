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Дачные маршруты в Красноярске переходят на осеннее расписание

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Красноярск
09:05 1 Октября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске с 1 октября меняется расписание дачных автобусов. В течение двух недель маршрутки №№ 18, 18С, 40, 40А, 40С будут курсировать ежедневно, но количество рейсов сократят. 

С 14 октября перевозить пассажиров будут маршруты №№ 18 и 40 и только по выходным дням, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Изменения связаны с ухудшением погодных условий и снижением пассажиропотока.

«Обновленный график движения размещен в автобусах и на конечных остановках дачных маршрутов», — рассказали в пресс-службе департамента транспорта.

Отметим, что уточнить информацию о движении автобусов можно в центральной диспетчерской службе по телефону 256-84-00 или на сайте.

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