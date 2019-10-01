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Глава Красноярска заявил о начале строительства первого аквапарка

Главная Общество
Красноярск
08:45 1 Октября 2019
общество, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Инвестор получил разрешение на строительство первого аквапарка в Красноярске. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава города Сергей Еремин. Мэр обещает, что парк водных развлечений будет лучшим за Уралом. Уже есть название для будущего места отдыха - «Экватория», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Позади очень важный этап. Чуть больше года ушло на разработку проекта и госэкспертизу этого сложнейшего инженерного объекта. Наконец, выдали разрешение на строительство аквапарка. Теперь за дело берутся строители. Современный комплекс появится на пересечении улиц 9 Мая и Шахтеров. Кусочек круглогодичного летнего отдыха в Красноярске станет крупнейшим за Уралом. Некоторые аттракционы – уникальными», — написал мэр.

Ранее сообщалось, что строить первый аквапарк в Красноярске будет компания «Термит». Проектом предусмотрен игровой городок, банный комплекс, 15 водных горок и аттракционы. Одновременно аквапарк смогут посещать до 2500 человек. Развлекательный объект площадью 30 тысяч «квадратов» должен быть возведен к 2021 году.

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