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На месте колчаковских казарм в Красноярске создадут исторический центр

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Красноярск
17:00 30 Сентября 2019
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На месте казарм начала XX века на ул. Малиновского в Красноярске планируют создать исторический центр. Краевые власти задумали сохранить вековую историю.

Военный городок был построен в 1900-1910-х годах, во времена Гражданской войны там размещалась армия Александра Колчака. В 1930-е годы на ул. Малиновского обосновалась школа авиаторов и база связистов, а в годы Великой Отечественной войны - эвакуированное Киевское зенитно-ракетное училище.

В Красноярске уже начали прорабатывать концепции сохранения территории, однако потребуется помощь федерации – в одиночку региональным властям такой проект не потянуть.

Кроме того, земли, на которых стоят разрушающиеся казармы, находятся в федеральной собственности.

«Для памяти всех поколений эти казармы Колчака, будут не просто сохранены, но и облагорожены. Там будет создаваться нечто как культурно-историческое место, такие концепции разрабатываются», — цитирует ТАСС заместителя министра строительства Красноярского края Евгения Ганчукова.

Для реализации проекта потребуется внести изменения в генплан Красноярска. Работы могут начать уже в 2020 году.

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