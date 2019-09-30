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Для красноярской Мариинской гимназии спроектируют новое здание

Главная Общество
Красноярск
16:27 30 Сентября 2019
общество, красноярск, образование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае до 2022 года запланировано построить 39 объектов образования — это школы, детские сады, спортзалы и учебные центры, сообщили в краевом правительстве. 

Так, в ближайшие три года в крае собираются возвести 18 детских садов, из них 11 будут располагаться в Красноярске. Кроме того, запланировано строительство 14 школ в разных районах региона, в том числе в поселке Элита, в Курагинском районе и в Сосновоборске.  

В министерстве образования пояснили, что в рамках краевой госпрограммы, рассчитанной на три года, начнется проектирование дополнительного здания Мариинской гимназии. 

«В следующем году начнется проектирование здания на 525 учащихся для Красноярской Мариинской женской гимназии. Востребованность данного вида образования высокая, конкурс при поступлении в гимназию достигает четыре человека на место», – пояснила министр образования Светлана Маковская.

Новые детские технопарки появятся в Ачинске и Зеленогорске. Мобильные учебные центры также планируется внедрить в сельских территориях. В целом, финансирование программы составит 185 млрд рублей. Из них 3,3 млрд рублей выделены в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография».

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