Красноярская компания создаст проект будущего хореографического колледжа

В Красноярске выбрали проектировщика, который разработает документацию для строительства нового здания хореографического колледжа на острове Отдыха. Победителем аукциона стала компания «Красноярскгражданпроект» — проектировщик выполнит весь перечень за 22,5 млн рублей. Изначально на эти цели планировалось выделить 25 млн рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, подрядчик должен составить проект нового четырехэтажного хореографического колледжа, который будет расположен на острове Отдыха. Сейчас территория площадью более 23 тысяч «квадратов» пустует. Победителю торгов за девять месяцев необходимо спланировать балетные залы для танцоров, учебный и административный блоки, а также сцену для просмотров выступлений на 500 зрителей.

Отметим, что сейчас танцоры занимаются в колледже на пр. Мира, в историческом здании конца 19 века. Оно было основано в 1978 году, а статус колледжа получило в 2009-м.