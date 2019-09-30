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В день машиностроителя чествовали ветеранов и лучших молодых специалистов АО «Красмаш»

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Красноярск
12:21 30 Сентября 2019
предприятие, сотрудники, праздник, награды и премии
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Сотрудники Красноярского машиностроительного завода отметили свой профессиональный праздник. Красмаш стал частью истории города и страны, уверенно смотрит в будущее благодаря внедрению новых технологий и развитию компетенций сотрудников передового для отрасли предприятия. Завод был пущен в строй в далёком 1932 году, а с 1960 года стал основным поставщиком современной ракетно-космической техники в стране. И за каждым достижением предприятия стоят заводчане.

Торжественное собрание трудового коллектива началось с приветственного слова генерального директора АО «Красмаш» Александра Гаврилова. Он отметил, что общий праздник — это время подводить итоги и ставить новые задачи: «Трудовой коллектив полностью выполнил государственный оборонный заказ за 2018 год, производственную программу и все ключевые показатели эффективности, утвержденные госкорпорацией Роскосмос. Мы продолжаем наращивать объемы производства. За прошедший период на заводе производительность труда на одного работника выросла более чем в два раза. Это стало возможным благодаря личной ответственности каждого из нас за общее дело, будущее завода, благополучие нашей родины. Практическими пусками мы подтверждаем качество наших изделий».

В день машиностроителя чествовали ветеранов и лучших молодых специалистов АО «Красмаш»

Александр Гаврилов рассказал об успехах предприятия. Так, в июне этого года был совершен пуск разгонного блока, который вывел на орбиту астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ», а августе успешным пуском было подтверждено качество ракеты «Синева».

«В 2019 году мы приступили к завершающему этапу опытно-конструкторских работ по теме «Сармат». Успешно прошли испытания двигателей и отдельных узлов, что позволяет говорить о высоком мастерстве и рабочих, и инженеров. Обеспеченность заказами на десятилетия вперед дает заводчанам уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул руководитель предприятия.

Генеральный директор особо остановился на программе формирования новых кадров: «Для выполнения государственных задач в этом году на завод принято более 300 новых рабочих и специалистов. Разработана долговременная программа целевого обучения совместно с СибГУ им. ак. М.Ф. Решетнева. Наша молодежь оправдывает связанные с ней надежды и ожидания: ребята, которые сегодня получают заслуженные награды, являются победителями не только российского конкурса, но и европейского чемпионата профмастерства WorldSkills. При формировании долгосрочной программы развития завода пришло понимание о необходимости стратегического кадрового потенциала на долгие годы вперед, начиная со школьников. В этом году на Красмаше в ряды «Юнармии» было принято более тысячи ребятишек от 8 до 14 лет. Надеюсь, что большинство будущих патриотов станут красмашевцами».

Александр Гаврилов обозначил и ближайшие цели: окончание реконструкции и техперевооружения завода, и постановка на производстве серийного изготовления новых ракетных комплексов стратегического назначения, и выпуск современной гражданской продукции и космической техники.

В этот день прозвучали слова поздравлений от органов власти Красноярского края, Красноярска, Железногорска, партнеров предприятия. Министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев подчеркнул значимость завода для края и страны и вручил благодарственные письма губернатора края лучшим работникам.

Самые искренние поздравления прозвучали в адрес ветеранов. Опыт лидера становится основой для будущих поколений, а общая цель объединяет команду. Десять работников получили самую почетную заводскую награду — звание «Заслуженный красмашевец», которое присваивается за высокий профессионализм, многолетний труд и выдающийся вклад в работу.

Владимир Шуваев также удостоен этого звания. По его словам, хорошие показатели его работы— не личные достижения, а всего коллектива: «Мои коллеги — большие профессионалы, и это наша общая награда! Мой трудовой стаж  на заводе 45 лет. Наше предприятие — одно из важнейших в отрасли, имеет пять орденов за работу! Таких заводов в России мало. У нас постоянно обновляется кадровый состав. Началась цифровая революция, новые технологии. Молодежь со своими новыми знаниями и мы, ветераны, со своим опытом, вместе формируем новые производственные связи поколений».

Знак и удостоверение заслуженного красмашевца получили  десять передовиков производства.

Без внимания не остались и молодые победители чемпионата профмастерства WorldSkills. Среди них  — Александр Ефимов, оператор станков с ЧПУ, и Кирилл Чапаев, электросварщик ручной сварки. В индивидуальном мастерстве оба доказали, что являются одними из лучших. Александр стал первым в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», а Кирилл— вторым в «Сварочных технологиях». Ребята подчеркнули, что их, несмотря на небольшой опыт, всегда поддерживают и уважают. На заводе созданы все условия для развития и профессионального мастерства, благодаря наставничеству старшего поколения, и социальные гарантии, что очень важно для молодежи. Часть большой команды — так называли себя и ветераны, и молодые сотрудники.

Автор: Наталия Тихомирова.
Фото:  АО «Красмаш»

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