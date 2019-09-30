В день машиностроителя чествовали ветеранов и лучших молодых специалистов АО «Красмаш»

Сотрудники Красноярского машиностроительного завода отметили свой профессиональный праздник. Красмаш стал частью истории города и страны, уверенно смотрит в будущее благодаря внедрению новых технологий и развитию компетенций сотрудников передового для отрасли предприятия. Завод был пущен в строй в далёком 1932 году, а с 1960 года стал основным поставщиком современной ракетно-космической техники в стране. И за каждым достижением предприятия стоят заводчане.

Торжественное собрание трудового коллектива началось с приветственного слова генерального директора АО «Красмаш» Александра Гаврилова. Он отметил, что общий праздник — это время подводить итоги и ставить новые задачи: «Трудовой коллектив полностью выполнил государственный оборонный заказ за 2018 год, производственную программу и все ключевые показатели эффективности, утвержденные госкорпорацией Роскосмос. Мы продолжаем наращивать объемы производства. За прошедший период на заводе производительность труда на одного работника выросла более чем в два раза. Это стало возможным благодаря личной ответственности каждого из нас за общее дело, будущее завода, благополучие нашей родины. Практическими пусками мы подтверждаем качество наших изделий».

Александр Гаврилов рассказал об успехах предприятия. Так, в июне этого года был совершен пуск разгонного блока, который вывел на орбиту астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ», а августе успешным пуском было подтверждено качество ракеты «Синева».

«В 2019 году мы приступили к завершающему этапу опытно-конструкторских работ по теме «Сармат». Успешно прошли испытания двигателей и отдельных узлов, что позволяет говорить о высоком мастерстве и рабочих, и инженеров. Обеспеченность заказами на десятилетия вперед дает заводчанам уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул руководитель предприятия.

Генеральный директор особо остановился на программе формирования новых кадров: «Для выполнения государственных задач в этом году на завод принято более 300 новых рабочих и специалистов. Разработана долговременная программа целевого обучения совместно с СибГУ им. ак. М.Ф. Решетнева. Наша молодежь оправдывает связанные с ней надежды и ожидания: ребята, которые сегодня получают заслуженные награды, являются победителями не только российского конкурса, но и европейского чемпионата профмастерства WorldSkills. При формировании долгосрочной программы развития завода пришло понимание о необходимости стратегического кадрового потенциала на долгие годы вперед, начиная со школьников. В этом году на Красмаше в ряды «Юнармии» было принято более тысячи ребятишек от 8 до 14 лет. Надеюсь, что большинство будущих патриотов станут красмашевцами».

Александр Гаврилов обозначил и ближайшие цели: окончание реконструкции и техперевооружения завода, и постановка на производстве серийного изготовления новых ракетных комплексов стратегического назначения, и выпуск современной гражданской продукции и космической техники.

В этот день прозвучали слова поздравлений от органов власти Красноярского края, Красноярска, Железногорска, партнеров предприятия. Министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев подчеркнул значимость завода для края и страны и вручил благодарственные письма губернатора края лучшим работникам.

Самые искренние поздравления прозвучали в адрес ветеранов. Опыт лидера становится основой для будущих поколений, а общая цель объединяет команду. Десять работников получили самую почетную заводскую награду — звание «Заслуженный красмашевец», которое присваивается за высокий профессионализм, многолетний труд и выдающийся вклад в работу.

Владимир Шуваев также удостоен этого звания. По его словам, хорошие показатели его работы— не личные достижения, а всего коллектива: «Мои коллеги — большие профессионалы, и это наша общая награда! Мой трудовой стаж на заводе 45 лет. Наше предприятие — одно из важнейших в отрасли, имеет пять орденов за работу! Таких заводов в России мало. У нас постоянно обновляется кадровый состав. Началась цифровая революция, новые технологии. Молодежь со своими новыми знаниями и мы, ветераны, со своим опытом, вместе формируем новые производственные связи поколений».

Знак и удостоверение заслуженного красмашевца получили десять передовиков производства.

Без внимания не остались и молодые победители чемпионата профмастерства WorldSkills. Среди них — Александр Ефимов, оператор станков с ЧПУ, и Кирилл Чапаев, электросварщик ручной сварки. В индивидуальном мастерстве оба доказали, что являются одними из лучших. Александр стал первым в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», а Кирилл— вторым в «Сварочных технологиях». Ребята подчеркнули, что их, несмотря на небольшой опыт, всегда поддерживают и уважают. На заводе созданы все условия для развития и профессионального мастерства, благодаря наставничеству старшего поколения, и социальные гарантии, что очень важно для молодежи. Часть большой команды — так называли себя и ветераны, и молодые сотрудники.

Автор: Наталия Тихомирова.

Фото: АО «Красмаш»