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СФУ обвинил красноярских следователей в клевете

Главная Общество
Красноярск
11:48 30 Сентября 2019
общество, красноярск, сообщение
Автор: Sibnovosti.ru
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Представители Сибирского федерального университета опровергли информацию о коррупции в институте нефти и газа. СМИ, опубликовавшие данные следственного комитета о мошенничестве в стенах вуза, пообещали привлечь к ответственности за клевету.

Речь идет о сообщении красноярских следователей — оно появилось в пятницу, 27 сентября, на сайте силового ведомства. В нем указано, что директора института нефти и газа ФГАОУ ВО «СФУ» и руководителя научно-образовательного центра института подозревают в мошенничестве с контрактами на 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. На выходных в СФУ дали комментарий по этой теме:

«В ряде СМИ вышли материалы о том, что якобы «красноярские следователи заподозрили директора Института нефти и газа СФУ Любовь Кравцову и руководителя научно-образовательного центра «Корпоративный нефтегазовый центр СФУ» Сергея Берунова в незаконном обогащении на сумму свыше двух миллионов рублей». Заявляем, что распространение таких сведений является клеветой», — такое сообщение опубликовано на сайте вуза.

Уточняется, что указанные лица не имеют отношения к мероприятиям, проводимым правоохранительными органами, и ни в каких незаконных действиях не заподозрены.

В вузе также заявили, что сведения, которые опубликовали красноярские и федеральные интернет-порталы, «порочат честь и достоинство, а также подрывают репутацию сотрудников университета».

Фото: СФУ

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