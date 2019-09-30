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«Красноярскстат»: 22% жителей края не пользуются интернетом

Главная Общество
Красноярск
11:26 30 Сентября 2019
общество, интернет, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Ко Дню интернета в России статистики подсчитали, сколько жителей Красноярского края живут без Сети. Оказалось, что около 22% людей в регионе в возрасте старше 15 лет никогда не заходили в интернет или не пользовались им больше года. 

Аналитики назвали причины, по которым жители края игнорируют всемирную Сеть: 

«Основной причиной отказа от использования интернета оказалось отсутствие потребности в нем, так заявили 72,8% населения, не использовавшего или использовавшего более года назад интернет. Также респонденты ссылались на недостаточность навыков работы (20,9%), высокие затраты на подключение к сети интернет (11,7%). Доля населения, не использующего интернет по соображениям безопасности, составила 3,3%», — пояснили эксперты. 

Таким образом, красноярцев, выходящих в Сеть, гораздо больше — 82,7%. Все опрошенные —это люди старше 15 лет. Из общего числа 64,8% проверяют социальные сети, заходят на различные сайты и совершают покупки онлайн каждый день. Они пользуются интернетом дома, на работе и в общественных местах. 

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