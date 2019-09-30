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Красноярцев приглашают на всероссийский День ходьбы

Главная Общество
Красноярск
11:03 30 Сентября 2019
общество, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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В предстоящее воскресенье, 6 октября, в Красноярске пройдут соревнования в рамках всероссийского Дня ходьбы. Участвовать может любой, кто готов преодолеть дистанцию в 5 километров. Соревнования состоятся в экопарке «Гремячая грива» на проспекте Свободный. Регистрация участников начнется в 11:00 – спортсменам выдадут браслеты и купон на розыгрыш экипировки Олимпийской сборной России.

«После завершения регистрации, в 11:30 состоится массовая зарядка от сертифицированного инструктора по северной (скандинавской) ходьбе Ксении Кацер. После пересечения отметки в 2,5 км первым 500 участникам будет вручена медаль с символикой Всероссийского дня ходьбы», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Организаторы отмечают, что спортивное событие в Красноярске станет частью Международного дня ходьбы. Одновременно в нем будут участвовать около 15 миллионов человек из 200 городов мира.

Фото: vk.com/grivapark

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