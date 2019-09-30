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Роспотребнадзор запускает «горячую линию» для заболевших гриппом красноярцев

Главная Общество
Красноярск
09:52 30 Сентября 2019
общество, красноярск, грипп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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С 1 октября краевое управление Роспотребнадзора запускает «горячую лини» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ для жителей региона. Звонки принимаются до 16 октября, сообщили в ведомстве. 

«Получить консультации от специалистов можно по телефонам единого консультационного центра: 8 800 555 49 43. Федеральная «горячая линия» работает в круглосуточном режиме. Звонки также принимают управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю: 8(391)226-89-50 и его территориальные отделы», — пояснили в ведомстве. 

Уточнять информацию по профилактике простудных и вирусных заболеваний можно с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. 

Напомним, в середине сентября гриппом и ОРВИ заразились 9 810 человек. Чаще всего от простуды страдают дети 3-6 лет. По Красноярску ситуация аналогичная — за прошедшую неделю заболели почти 6 тысяч человек. Это ниже эпидемического уровня на 13,3%. 

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