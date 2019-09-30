Роспотребнадзор запускает «горячую линию» для заболевших гриппом красноярцев

С 1 октября краевое управление Роспотребнадзора запускает «горячую лини» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ для жителей региона. Звонки принимаются до 16 октября, сообщили в ведомстве.

«Получить консультации от специалистов можно по телефонам единого консультационного центра: 8 800 555 49 43. Федеральная «горячая линия» работает в круглосуточном режиме. Звонки также принимают управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю: 8(391)226-89-50 и его территориальные отделы», — пояснили в ведомстве.

Уточнять информацию по профилактике простудных и вирусных заболеваний можно с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.

Напомним, в середине сентября гриппом и ОРВИ заразились 9 810 человек. Чаще всего от простуды страдают дети 3-6 лет. По Красноярску ситуация аналогичная — за прошедшую неделю заболели почти 6 тысяч человек. Это ниже эпидемического уровня на 13,3%.