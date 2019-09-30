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Участники эко-игры в Красноярске нашли сову с поврежденным крылом

Главная Общество
Красноярск
09:05 30 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Участники экобитвы «Зеленка» обнаружили в лесу Студгородка сову с поврежденным крылом. Школьники и студенты убирали от мусора лесной массив в районе стадиона «Динамо». Помимо груды пластика, покрышек и металлолома они обнаружили раненную птицу, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на группу администрации Красноярска в соцсети.

«Несмотря на холодную погоду, участники экобитвы «Зеленка» пришли собирать мусор в лесу Студгородка. Ребята нашли в лесу подбитую сову и не смогли пройти мимо. Раненую птицу отвезли в ветклинику», — рассказали в мэрии.

В больнице для животных заявили, что птице требуется операция. Школьники планируют собрать деньги на лечение, а после выпустить сову на волю.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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