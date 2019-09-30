В середине недели в Красноярск придет потепление

Синоптики обещают красноярцам потепление в середине недели. По данным Среднесибирского УГМС, в понедельник, 30 сентября, в краевом центре ожидается дождь и западный ветер с порывами до 14 м/с. Воздух прогреется до +7…9°С, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В земледельческой зоне центральных районов ожидается местами установление временного снежного покрова. 30 сентября по центральным и южным районам Красноярского края ожидаются местами сильные дожди, порывы западного ветра 15-18 м/с», - сообщили в метеоцентре.

Первый день октября будет прохладным: около +1°С в темное время суток, днем — +7°С, осадки сохранятся.

В ночь на среду, 2 октября, в Красноярске похолодает до -2°С, днем термометры покажут +9°С, осадки прекратятся.

В четверг, 3 октября, в городе ожидается около +1°С ночью и до +11°С в светлое время суток, а к концу рабочей недели в дневное время в Красноярске потеплеет до +14°С, без осадков. Такая погода, по предварительным данным Гидрометцентра, сохранится и в выходные.