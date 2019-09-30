30 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В середине недели в Красноярск придет потепление

Главная Общество
Красноярск
08:45 30 Сентября 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Синоптики обещают красноярцам потепление в середине недели. По данным Среднесибирского УГМС, в понедельник, 30 сентября, в краевом центре ожидается дождь и западный ветер с порывами до 14 м/с. Воздух прогреется до +7…9°С, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В земледельческой зоне центральных районов ожидается местами установление временного снежного покрова. 30 сентября по центральным и южным районам Красноярского края ожидаются местами сильные дожди, порывы западного ветра 15-18 м/с», - сообщили в метеоцентре.

Первый день октября будет прохладным: около +1°С в темное время суток, днем — +7°С, осадки сохранятся.

В ночь на среду, 2 октября, в Красноярске похолодает до -2°С, днем термометры покажут +9°С, осадки прекратятся.

В четверг, 3 октября, в городе ожидается около +1°С ночью и до +11°С в светлое время суток, а к концу рабочей недели в дневное время в Красноярске потеплеет до +14°С, без осадков. Такая погода, по предварительным данным Гидрометцентра, сохранится и в выходные.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Роспотребнадзор запускает «горячую линию» для заболевших гриппом красноярцев

Роспотребнадзор запускает «горячую линию» для заболевших гриппом красноярцев

30 Сентября 2019 г.
Звонки принимаются с 1 по 16 октября
Новости Красноярска: Участники эко-игры в Красноярске нашли сову с поврежденным крылом

Участники эко-игры в Красноярске нашли сову с поврежденным крылом

30 Сентября 2019 г.
Птицу отвезли в ветклинику
Новости Красноярска: В Минусинске к юбилею восстановят 26 объектов культурного наследия

В Минусинске к юбилею восстановят 26 объектов культурного наследия

29 Сентября 2019 г.
200-летие город отметит в 2023 году
Новости Красноярска: Письменность красноярских энцев сохранят дорожной картой

Письменность красноярских энцев сохранят дорожной картой

29 Сентября 2019 г.
Ученые внесли изменения в букварь и алфавит
Новости Красноярска: В России резко возросло количество мошеннических звонков с номеров банков

В России резко возросло количество мошеннических звонков с номеров банков

27 Сентября 2019 г.
Аферисты подменяют номера финансовых организаций
Новости Красноярска: В Красноярске назвали самые дефицитные профессии

В Красноярске назвали самые дефицитные профессии

27 Сентября 2019 г.
Городу не хватает рабочих кадров
Новости компаний
26/09
Энергетики объяснили вырубку деревьев в Красноярске и предложили пути решения
26/09
Студент СФУ придумал «умную» куртку с GPS-модулем и стал лучшим стартапером
24/09
Сбербанк принял участие в Форуме инклюзивных практик
20/09
СФУ вошел в международный рейтинг вузов «Три миссии университета»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В одной из квартир Красноярска нашли тела женщины и четырехлетнего ребенка

В одной из квартир Красноярска нашли тела женщины и четырехлетнего ребенка

25 Сентября 2019 г.
Подозреваемого в убийстве уже задержали
Новости Красноярска: В салатах из красноярских супермаркетов обнаружили кишечную палочку

В салатах из красноярских супермаркетов обнаружили кишечную палочку

27 Сентября 2019 г.
Проверку не прошли 12 из 14 образцов
Новости Красноярска: В Красноярск приедут пять олимпийских чемпионов по фигурному катанию

В Красноярск приедут пять олимпийских чемпионов по фигурному катанию

25 Сентября 2019 г.
Они примут участие в ледовом спектакле
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356