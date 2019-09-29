В Минусинске к юбилею восстановят 26 объектов культурного наследия

На восстановление объектов культурного наследия к юбилею Минусинска потратят 1,7 млрд руб. В 2023 году город отметит 200-летие, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Цифру назвал глава города Андрей Первухин в ходе заседание секции по вопросам местного самоуправления. По его данным, в перечне таких объектов, расположенных в исторической части города, 26 зданий и сооружений. Кроме того, по данным официального сайта Минусинска, будут направлены средства на благоустройство общественных пространств – пл. Победы, сквера около военкомата, сквера Щетинкина, аллеи Кретова и сквера Декабристов.

Минусинск получил статус города после образования в 1822 году Енисейской губернии. В числе его архитектурных памятников немало интересных зданий. В их числе, дом купца Герша Вильнера, построенный в 1909-1912 годах Хадиятом Исламовым в стиле, получившем название «сибирское барокко».