Письменность красноярских энцев сохранят дорожной картой

Дорожная карта по развитию письменности энецкого языка будет принята в октябре этого года. Ее предстоит утвердить в ходе специальной форсайт-сессии, которая пройдет на Таймыре, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В сессии примут участие как ученые, так и носители этого редкого языка. В дорожную карту включат не только мероприятия, направленные на поддержку энецкого языка, но и источники их финансирования.

Как сообщает официальный сайт Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в ходе подготовки были внесены правки в учебное пособие по энецкому языку – «Онай энчу букварь». Кроме того, ученые скорректировали алфавит.

Энцев насчитывается всего около 300 человек. Примерно 200 из них проживают на Таймыре. До середины прошлого века их язык считался диалектом ненецкого, а в переписях населения СССР 1959 и 1979 годов энцев записывали ненцами или нганасанами.

Фото: сайт свободной энциклопедии «Википедия»