В России резко возросло количество мошеннических звонков с номеров банков

Этим летом по стране возросло количество мошеннических звонков с номеров банков. Аферисты подменяют номера финансовых организаций и звонят клиентам под различными предлогами, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные ЦБ.

Так, за лето мошенникам удалось подменить как минимум 198 банковских номеров — это официальная информация регулятора. На деле таких номеров было более 2,5 тысяч. С них клиентам поступали звонки.

Стоит отметить, что количество жалоб физических лиц в аналитике не представлено, речь идет только о числе телефонных номеров.

Эксперты утверждают, что подмены коснулись широкого круга банков, в том числе крупных игроков рынка. Операторы связи не всегда блокируют номера, с которых звонят мошенники. По данным газеты, в большинстве случаев было отказано в принятии мер реагирования из-за «отсутствия правовых оснований».

В ЦБ уже пообещали начать борьбу с мошенниками. Одним из решений может стать создание единой базы телефонных номеров всех операторов.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что звонки с номера «900» поступают красноярцам. Аферисты говорят с клиентам и представляются сотрудниками финансовых учреждений. Они вводят горожан в заблуждение, предоставляя точные данные об их последних денежных операциях. Главная цель – получить конфиденциальную информацию с карты клиента и личные данные владельца.