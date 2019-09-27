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В Красноярске назвали самые дефицитные профессии

Главная Общество
Красноярск
15:52 27 Сентября 2019
общество, красноярск, вакансии
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Специалисты портала Работа.ру определили самые дефицитные профессии в Красноярске. По данным аналитиков, городу не хватает рабочих кадров. 

Сложнее всего работодателям из Красноярска найти токарей и слесарей. Так, на каждые 100 вакансий токарей соискатели присылают только около 20 резюме. 

«Серьезная конкуренция и за слесарей: на каждые 100 позиций претендуют лишь 28 кандидатов», — пояснили аналитики. 

Такую же тенденцию наблюдают в Москве и Санкт-Петербурге. 

Красноярск также испытывает дефицит высококвалифицированных сотрудников. Работодатели ищут стоматологов — на 100 вакансий не хватает до 40 специалистов. В крупные компании часто требуются ведущие инженеры и техники — по этим позициям кандидатов на 25% меньше, чем вакансий, уверяют эксперты. 

В список дефицитных профессий также вошли вакансии аппаратчиков, водителей, машинистов, официантов и кассиров. 

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