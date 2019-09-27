В Красноярске назвали самые дефицитные профессии

Специалисты портала Работа.ру определили самые дефицитные профессии в Красноярске. По данным аналитиков, городу не хватает рабочих кадров.

Сложнее всего работодателям из Красноярска найти токарей и слесарей. Так, на каждые 100 вакансий токарей соискатели присылают только около 20 резюме.

«Серьезная конкуренция и за слесарей: на каждые 100 позиций претендуют лишь 28 кандидатов», — пояснили аналитики.

Такую же тенденцию наблюдают в Москве и Санкт-Петербурге.

Красноярск также испытывает дефицит высококвалифицированных сотрудников. Работодатели ищут стоматологов — на 100 вакансий не хватает до 40 специалистов. В крупные компании часто требуются ведущие инженеры и техники — по этим позициям кандидатов на 25% меньше, чем вакансий, уверяют эксперты.

В список дефицитных профессий также вошли вакансии аппаратчиков, водителей, машинистов, официантов и кассиров.