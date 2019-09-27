Депутаты приостановили реконструкцию острова Татышев в Красноярске

На минувшей сессии Горсовета депутаты обсуждали проект реконструкции острова Татышев. Он вызвал множество споров, в результате масштабные работы приостановили, а на предприятии, ответственном за реконструкцию, начали проверку.

Поводом стали работы по расширению парковки. Из-за этого на острове вырубили деревья — больше, чем было запланировано. Кроме того, строители устроили свалку, на которую неоднократно жаловались красноярцы. Получить подробных объяснений участникам комиссии не удалось — директор «Центра реализации социальных проектов» на заседание не пришел, а его заместитель был не готов отвечать на вопросы народных избранников.

«Вместо 100 деревьев вырубают 221, также зафиксированы следы этой вырубки и следы захоронения отходов от реконструкции парковки», — прокомментировал на сессии Сергей Шахматов.

Проект реконструкции был заморожен. Красноярские депутаты решили собраться еще раз и на ближайшей сессии получить разъяснения по поводу некачественных работ.