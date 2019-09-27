«Аэрофлот» составил расписание рейсов после открытия красноярского хаба

Российская авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала расписание рейсов, которые начнут выполнять после открытия хаба в Красноярске. Так, уже 29 и 30 марта 2020 года самолеты из краевого центра будут летать в Игарку, Новосибирск, Норильск, Екатеринбург, Омск, Пекин, Крым, Сочи, Томск и Иркутск.

«Рейсы будут выполняться по 10 направлениям на самолетах Superjet и Boeing 737-800», — объявлял ранее перевозчик.

Пока продажи билетов не стартовали, однако красноярцы уже сегодня могут ознакомиться с расписанием «Аэрофлота».

Так, ежедневно самолет будет перевозить пассажиров в Екатеринбург. По направлению «Красноярск-Екатеринбург» рейс запланирован в 21:40, прилет в 22:55. Обратно можно улететь в 1:16, прилет в 06:10.

Ежедневно, кроме воскресенья, будут выполняться рейсы в Игарку (10:15-13:10, обратно — 14:30-16:45).

В Иркутск и Новосибирск можно улететь дважды в день: «Красноярск — Иркутск» (15:30-18:05, 01:50-04:25) , «Иркутск-Красноярск» (19:00-19:45, 05:45-06:30). «Красноярск — Новосибирск» (08:00-09:25, 21:00-22:25) и обратно (10:15-11:35, 23:15-00:35).

«Красноярск — Норильск»: ежедневно с 11:00-13:25 и с 15:35-18:00.

«Норильск-Красноярск»: ежедневно с 14:45-17:10 и с 19:00-21:25.

«Красноярск — Омск»: ежедневно с 08:45-10:05.

«Омск- Красноярск»: ежедневно с 11:00-14:15.

«Красноярск — Пекин»: с 21:20-02:10 по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

«Пекин Красноярск»: с 03:10-06:20 по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

«Красноярск — Симферополь»: с 21:00-23:05 — пн, вт, чт, сб.

«Симферополь — Красноярск»: с 00:05-09:30 — вт, ср, пт, вс.

«Красноярск — Сочи»: с 21:05-22:55 — вт, ср, чт, пт, вс.

«Сочи — Красноярск»: с 00:10-09:50 — пн, ср, чт, пт, сб.

«Красноярск — Томск»: ежедневно с 08:15-09:30.

«Томск — Красноярск»: ежедневно с 10:30-11:40.

Напомним, хаб «Аэрофлота» в воздушной гавани краевого центра начнет работать в 2020 году. Соответствующее соглашение подписано между авиакомпанией, Красноярский краем и аэропортом. Ожидается, что к 2023 году пассажиропоток «Аэрофлота» увеличится до миллиона человек в год. Региональные базы авиакомпании также откроются в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске.