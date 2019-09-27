27 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Аэрофлот» составил расписание рейсов после открытия красноярского хаба

Главная Общество
Красноярск
11:47 27 Сентября 2019
общество, красноярск, самолет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Российская авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала расписание рейсов, которые начнут выполнять после открытия хаба в Красноярске. Так, уже 29 и 30 марта 2020 года самолеты из краевого центра будут летать в Игарку, Новосибирск, Норильск, Екатеринбург, Омск, Пекин, Крым, Сочи, Томск и Иркутск.  

«Рейсы будут выполняться по 10 направлениям на самолетах Superjet и Boeing 737-800», — объявлял ранее перевозчик. 

Пока продажи билетов не стартовали, однако красноярцы уже сегодня могут ознакомиться с расписанием «Аэрофлота». 

Так, ежедневно самолет будет перевозить пассажиров в Екатеринбург. По направлению «Красноярск-Екатеринбург» рейс запланирован в 21:40, прилет в 22:55. Обратно можно улететь в 1:16, прилет в 06:10. 

Ежедневно, кроме воскресенья, будут выполняться рейсы в Игарку (10:15-13:10, обратно — 14:30-16:45). 

В Иркутск и Новосибирск можно улететь дважды в день: «Красноярск — Иркутск» (15:30-18:05, 01:50-04:25) , «Иркутск-Красноярск»  (19:00-19:45, 05:45-06:30). «Красноярск — Новосибирск» (08:00-09:25, 21:00-22:25) и обратно (10:15-11:35, 23:15-00:35). 

  • «Красноярск — Норильск»: ежедневно с 11:00-13:25 и с 15:35-18:00. 

  • «Норильск-Красноярск»: ежедневно с 14:45-17:10 и с 19:00-21:25. 

  • «Красноярск — Омск»: ежедневно с  08:45-10:05.

  • «Омск- Красноярск»: ежедневно с 11:00-14:15.

  • «Красноярск — Пекин»: с 21:20-02:10 по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. 

  • «Пекин Красноярск»: с 03:10-06:20 по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. 

  • «Красноярск — Симферополь»: с 21:00-23:05 — пн, вт, чт, сб.

  • «Симферополь — Красноярск»: с 00:05-09:30 — вт, ср, пт, вс.

  • «Красноярск — Сочи»: с 21:05-22:55 — вт, ср, чт, пт, вс.

  • «Сочи — Красноярск»: с 00:10-09:50 — пн, ср, чт, пт, сб.

  • «Красноярск — Томск»: ежедневно с 08:15-09:30.  

  • «Томск — Красноярск»: ежедневно с 10:30-11:40. 

Напомним, хаб «Аэрофлота» в воздушной гавани краевого центра начнет работать в 2020 году. Соответствующее соглашение подписано между авиакомпанией, Красноярский краем и аэропортом. Ожидается, что к 2023 году пассажиропоток «Аэрофлота» увеличится до миллиона человек в год. Региональные базы авиакомпании также откроются в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В субботу начнет действовать новая схема движения у ВДЦ «МixMax»

В субботу начнет действовать новая схема движения у ВДЦ «МixMax»

27 Сентября 2019 г.
Мэрия решила разгрузить сложный участок
Новости Красноярска: Скорая помощь в крае будет принимать вызовы онлайн

Скорая помощь в крае будет принимать вызовы онлайн

27 Сентября 2019 г.
Машины оборудованы специальными планшетами
Новости Красноярска: Последние выходные сентября в Красноярске будут пасмурными

Последние выходные сентября в Красноярске будут пасмурными

27 Сентября 2019 г.
Днем воздух прогреется до +10°С
Новости Красноярска: Тепло в Красноярске подано вовремя

Тепло в Красноярске подано вовремя

26 Сентября 2019 г.
25 сентября — финальный срок подачи отопления в нашем городе
Новости Красноярска: Классы в школах Красноярска оборудуют камерами видеонаблюдения

Классы в школах Красноярска оборудуют камерами видеонаблюдения

26 Сентября 2019 г.
Они помогут в решении конфликтов
Новости Красноярска: Ученые проверяют возможность строительства ЖД ветки до Норильска

Ученые проверяют возможность строительства ЖД ветки до Норильска

26 Сентября 2019 г.
Пока исследователи изучают особенности северной почвы
Новости компаний
26/09
Энергетики объяснили вырубку деревьев в Красноярске и предложили пути решения
26/09
Студент СФУ придумал «умную» куртку с GPS-модулем и стал лучшим стартапером
24/09
Сбербанк принял участие в Форуме инклюзивных практик
20/09
СФУ вошел в международный рейтинг вузов «Три миссии университета»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске экстренно расселяют дом на ул. Малиновского

В Красноярске экстренно расселяют дом на ул. Малиновского

26 Сентября 2019 г.
Он находится в аварийном состоянии
Новости Красноярска: В Красноярск приедут пять олимпийских чемпионов по фигурному катанию

В Красноярск приедут пять олимпийских чемпионов по фигурному катанию

25 Сентября 2019 г.
Они примут участие в ледовом спектакле
Новости Красноярска: В одной из квартир Красноярска нашли тела женщины и четырехлетнего ребенка

В одной из квартир Красноярска нашли тела женщины и четырехлетнего ребенка

25 Сентября 2019 г.
Подозреваемого в убийстве уже задержали
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356