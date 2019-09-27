27 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В субботу начнет действовать новая схема движения у ВДЦ «МixMax»

Главная Общество
Красноярск
10:26 27 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В субботу, 28 сентября, в Красноярске изменится схема движения на загруженном участке ул. Телевизорная в районе ВДЦ «МixMax». В городской администрации предупредили, что вдоль выставочного центра до перекрестка пр. Свободный-ул.Киренского запретят стоянку и остановку транспорта.

Кроме того, будет пересмотрена схема заезда на магистраль с ул. Киренского. Для этого автомобилистам необходимо будет перестроиться в крайнюю правую полосу.

«На самом проезде сейчас движение организовано по трем полосам. Две из них двигаются по направлению от пр. Свободный, а одна в обратном направлении. После изменения схемы движение организуют наоборот – две полосы поедут в сторону пр. Свободный, а одна в обратном направлении», — пояснили корреспонденту Sibnovosti.ru в администрации.

Добавим, что изменения будут действовать на постоянной основе. Схему движения пересмотрели с целью увеличения пропускной способности дороги.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Скорая помощь в крае будет принимать вызовы онлайн

Скорая помощь в крае будет принимать вызовы онлайн

27 Сентября 2019 г.
Машины оборудованы специальными планшетами
Новости Красноярска: Последние выходные сентября в Красноярске будут пасмурными

Последние выходные сентября в Красноярске будут пасмурными

27 Сентября 2019 г.
Днем воздух прогреется до +10°С
Новости Красноярска: Тепло в Красноярске подано вовремя

Тепло в Красноярске подано вовремя

26 Сентября 2019 г.
25 сентября — финальный срок подачи отопления в нашем городе
Новости Красноярска: Классы в школах Красноярска оборудуют камерами видеонаблюдения

Классы в школах Красноярска оборудуют камерами видеонаблюдения

26 Сентября 2019 г.
Они помогут в решении конфликтов
Новости Красноярска: Ученые проверяют возможность строительства ЖД ветки до Норильска

Ученые проверяют возможность строительства ЖД ветки до Норильска

26 Сентября 2019 г.
Пока исследователи изучают особенности северной почвы
Новости Красноярска: Синоптики назвали дату первого снегопада в Красноярске

Синоптики назвали дату первого снегопада в Красноярске

26 Сентября 2019 г.
Осадки выпадут на следующей неделе
Новости компаний
26/09
Энергетики объяснили вырубку деревьев в Красноярске и предложили пути решения
26/09
Студент СФУ придумал «умную» куртку с GPS-модулем и стал лучшим стартапером
24/09
Сбербанк принял участие в Форуме инклюзивных практик
20/09
СФУ вошел в международный рейтинг вузов «Три миссии университета»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: СМИ: В Красноярск с рабочим визитом прибыл главный прокурор России Юрий Чайка

СМИ: В Красноярск с рабочим визитом прибыл главный прокурор России Юрий Чайка

24 Сентября 2019 г.
Официального подтверждения пока нет
Новости Красноярска: В одной из квартир Красноярска нашли тела женщины и четырехлетнего ребенка

В одной из квартир Красноярска нашли тела женщины и четырехлетнего ребенка

25 Сентября 2019 г.
Подозреваемого в убийстве уже задержали
Новости Красноярска: Питерский «Зенит» прилетел в Красноярск без Артема Дзюбы

Питерский «Зенит» прилетел в Красноярск без Артема Дзюбы

25 Сентября 2019 г.
Список игроков пока держат в тайне
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356