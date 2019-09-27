В субботу начнет действовать новая схема движения у ВДЦ «МixMax»

В субботу, 28 сентября, в Красноярске изменится схема движения на загруженном участке ул. Телевизорная в районе ВДЦ «МixMax». В городской администрации предупредили, что вдоль выставочного центра до перекрестка пр. Свободный-ул.Киренского запретят стоянку и остановку транспорта.

Кроме того, будет пересмотрена схема заезда на магистраль с ул. Киренского. Для этого автомобилистам необходимо будет перестроиться в крайнюю правую полосу.

«На самом проезде сейчас движение организовано по трем полосам. Две из них двигаются по направлению от пр. Свободный, а одна в обратном направлении. После изменения схемы движение организуют наоборот – две полосы поедут в сторону пр. Свободный, а одна в обратном направлении», — пояснили корреспонденту Sibnovosti.ru в администрации.

Добавим, что изменения будут действовать на постоянной основе. Схему движения пересмотрели с целью увеличения пропускной способности дороги.