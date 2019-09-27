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Скорая помощь в крае будет принимать вызовы онлайн

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Красноярск
09:35 27 Сентября 2019
общество, красноярск, скорая
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На станциях скорой медицинской помощи Красноярского края внедрена информационная система автоматизированной диспетчерской службы. Технология была отработана во время всемирной зимней Универсиады. Машины скорой помощи в Красноярске теперь оборудованы планшетами, на которые в режиме онлайн поступает информация об экстренных вызовах.

«Принимая вызов на номер 103, диспетчер станции скорой медицинской помощи вносит данные о нем в систему, после чего информация о поступившем вызове с подробной информацией об обратившемся жителе направляется на планшет мобильной бригаде. Такими планшетами с установленной системой АДИС оборудованы все 95 машин круглосуточных бригад скорой помощи в Красноярске», — пояснили в краевом правительстве.

Также бригады получают данные о вызовах, поступивших на номер 112. Сейчас программисты работают над тем, чтобы информация автоматически передавалась в стационары и поликлиники.

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