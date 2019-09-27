27 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Последние выходные сентября в Красноярске будут пасмурными

Главная Общество
Красноярск
08:45 27 Сентября 2019
красноярск, общество, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Пасмурная и прохладная погода ожидает красноярцев в предстоящие выходные. По данным Среднесибирского УГМС, минувшей ночью в Красноярск пришли заморозки до
-2°С. В светлое время суток в пятницу, 27 сентября, воздух прогреется до +8…10°С. Осадков не ожидается, ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 2-7 м/с, порывы до 11 м/с.

«На севере центральных районов Красноярского края в земледельческой зоне местами ожидается установление временного снежного покрова. На севере центральных районов на автодорогах местами гололедица», - предупредили синоптики.

В субботу, 28 сентября, ночью температура опустится до +2°С, днем будет около +11°С. Гидрометцентр прогнозирует переменную облачность и небольшой дождь. Такая же погода сохранится в городе и в воскресенье, 29 сентября, передает корреспондент Sibnovosti.ru.
 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Тепло в Красноярске подано вовремя

Тепло в Красноярске подано вовремя

26 Сентября 2019 г.
25 сентября — финальный срок подачи отопления в нашем городе
Новости Красноярска: Классы в школах Красноярска оборудуют камерами видеонаблюдения

Классы в школах Красноярска оборудуют камерами видеонаблюдения

26 Сентября 2019 г.
Они помогут в решении конфликтов
Новости Красноярска: Ученые проверяют возможность строительства ЖД ветки до Норильска

Ученые проверяют возможность строительства ЖД ветки до Норильска

26 Сентября 2019 г.
Пока исследователи изучают особенности северной почвы
Новости Красноярска: Синоптики назвали дату первого снегопада в Красноярске

Синоптики назвали дату первого снегопада в Красноярске

26 Сентября 2019 г.
Осадки выпадут на следующей неделе
Новости Красноярска: На этой неделе в Красноярске отключат фонтаны

На этой неделе в Красноярске отключат фонтаны

26 Сентября 2019 г.
Объекты готовят к зиме
Новости Красноярска: В Красноярске экстренно расселяют дом на ул. Малиновского

В Красноярске экстренно расселяют дом на ул. Малиновского

26 Сентября 2019 г.
Он находится в аварийном состоянии
Новости компаний
26/09
Энергетики объяснили вырубку деревьев в Красноярске и предложили пути решения
26/09
Студент СФУ придумал «умную» куртку с GPS-модулем и стал лучшим стартапером
24/09
Сбербанк принял участие в Форуме инклюзивных практик
20/09
СФУ вошел в международный рейтинг вузов «Три миссии университета»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В одной из квартир Красноярска нашли тела женщины и четырехлетнего ребенка

В одной из квартир Красноярска нашли тела женщины и четырехлетнего ребенка

25 Сентября 2019 г.
Подозреваемого в убийстве уже задержали
Новости Красноярска: СМИ: В Красноярск с рабочим визитом прибыл главный прокурор России Юрий Чайка

СМИ: В Красноярск с рабочим визитом прибыл главный прокурор России Юрий Чайка

24 Сентября 2019 г.
Официального подтверждения пока нет
Новости Красноярска: В тайге на западе края заблудилась семья с детьми

В тайге на западе края заблудилась семья с детьми

24 Сентября 2019 г.
На выходных люди отправились в лес и до сих пор не вернулись
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356