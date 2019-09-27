Последние выходные сентября в Красноярске будут пасмурными

Пасмурная и прохладная погода ожидает красноярцев в предстоящие выходные. По данным Среднесибирского УГМС, минувшей ночью в Красноярск пришли заморозки до

-2°С. В светлое время суток в пятницу, 27 сентября, воздух прогреется до +8…10°С. Осадков не ожидается, ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 2-7 м/с, порывы до 11 м/с.

«На севере центральных районов Красноярского края в земледельческой зоне местами ожидается установление временного снежного покрова. На севере центральных районов на автодорогах местами гололедица», - предупредили синоптики.

В субботу, 28 сентября, ночью температура опустится до +2°С, днем будет около +11°С. Гидрометцентр прогнозирует переменную облачность и небольшой дождь. Такая же погода сохранится в городе и в воскресенье, 29 сентября, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

