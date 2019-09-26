Тепло в Красноярске подано вовремя

25 сентября — финальный срок подачи отопления в нашем городе. Сибирская генерирующая компания выполнила в поставленный срок все необходимые задачи — подготовку оборудования на ТЭЦ, профилактику и ремонты теплосетей. Там, где работы еще не завершились, теплоэнергетики собрали временные трубопроводы, чтобы не оставлять жителей без тепла и горячего водоснабжения.

В этом году жители начали подключаться раньше, чем в 2018 году. Начало месяца было достаточно холодным, и по распоряжению главы города отопительный сезон стартовал 13 сентября. Красноярские ТЭЦ были к этому готовы и оперативно увеличили параметры теплоносителя, а на тепловых сетях заработали дополнительные насосы.

«В этом году жители подключались очень активно. Первые три дня объем потребления рос очень быстро, но затем, во время потепления, динамика снизилась. Сейчас по нагрузке мы видим, что тепло забирают около 90% потребителей. Это значит, что еще не все организации, обслуживающие здания, открыли задвижки для запуска системы отопления. В основном, остались офисные здания и торговые центры, и они имеют возможность подключиться в любой момент, когда посчитают это необходимым» – рассказал Сергей Иванов, руководитель теплосетевого подразделения СГК в Красноярске.

По информации департамента городского хозяйства, об успешном запуске систем теплоснабжения в жилых домах отчитались все жилищные организации города. Если же в жилом доме тепло так и не появлялось, — его жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ.

В честь начала отопительного сезона каждый может сам попробовать подать тепло в город. Сибирская генерирующая компания запустила игру — «Стань машинистом котла».

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Фото: Сибирская генерирующая компания

По материалам Сибирской генерирующей компании