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Тепло в Красноярске подано вовремя

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Красноярск
16:50 26 Сентября 2019
предприятие, город, теплоснабжение, энергетика
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25 сентября — финальный срок подачи отопления в нашем городе. Сибирская генерирующая компания выполнила в поставленный срок все необходимые задачи — подготовку оборудования на ТЭЦ, профилактику и ремонты теплосетей. Там, где работы еще не завершились, теплоэнергетики собрали временные трубопроводы, чтобы не оставлять жителей без тепла и горячего водоснабжения.

В этом году жители начали подключаться раньше, чем в 2018 году. Начало месяца было достаточно холодным, и по распоряжению главы города отопительный сезон стартовал 13 сентября. Красноярские ТЭЦ были к этому готовы и оперативно увеличили параметры теплоносителя, а на тепловых сетях заработали дополнительные насосы.

Тепло в Красноярске подано вовремя

«В этом году жители подключались очень активно. Первые три дня объем потребления рос очень быстро, но затем, во время потепления, динамика снизилась. Сейчас по нагрузке мы видим, что тепло забирают около 90% потребителей. Это значит, что еще не все организации, обслуживающие здания, открыли задвижки для запуска системы отопления. В основном, остались офисные здания и торговые центры, и они имеют возможность подключиться в любой момент, когда посчитают это необходимым» – рассказал Сергей Иванов, руководитель теплосетевого подразделения СГК в Красноярске.

По информации департамента городского хозяйства, об успешном запуске систем теплоснабжения в жилых домах отчитались все жилищные организации города. Если же в жилом доме тепло так и не появлялось, — его жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. 

Тепло в Красноярске подано вовремя

В честь начала отопительного сезона каждый может сам попробовать подать тепло в город. Сибирская генерирующая компания запустила игру — «Стань машинистом котла».

Тепло в Красноярске подано вовремя

Попробуйте настроить оборудование тепловой электростанции таким образом, чтобы тепла хватило на весь город. Сыграть можно на сайте: http://sibgenco.ru/game

Тепло в Красноярске подано вовремя

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирующей компании

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