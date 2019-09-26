Классы в школах Красноярска оборудуют камерами видеонаблюдения

Классы красноярских школ оснащают камерами видеонаблюдения. Записывающие устройства размещены в кабинетах школ №№ 143 и 148, там установлено около 40 камер. Разместили их для проведения ЕГЭ, а после экзаменов решили оставить. В учебных учреждениях считают, что камеры могут помочь в разрешении конфликтных ситуаций, их также удобно использовать для трансляций мастер-классов.

«Видеозапись ведется в течение учебного дня. Причем это не скрытое наблюдение, педагоги и дети предупреждены о съемках. Найти записи в открытом доступе невозможно. Их просматривают только в случае необходимости», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе управления образования города.

В школе №143 камерами оснащены почти все кабинеты, а также коридоры, спортзал, столовая и гардероб.

В мэрии отметили, что за последние два года количество камер видеонаблюдения в красноярских школах увеличилось в три раза, с 1065 до 3040 штук. Системой видеонаблюдения оснащено 99% общеобразовательных учреждений.