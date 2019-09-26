Энергетики объяснили вырубку деревьев в Красноярске и предложили пути решения

Представители красноярского филиала компании «Россети Сибирь» очищают от деревьев и кустарников охранные зоны линий электропередач. Это делается при соблюдении всех нормативов, утвержденных государством.

Энергетики объяснили, что они обязаны расчищать просеки — эту работу контролируют представители министерства энергетики РФ и Ростехнадзора. Деревья и кустарники, попадающие под вырубку и подрезку, являются дикорастущими или были высажены неизвестными лицами в нарушение установленных правил безопасности, без согласования высадки в охранной зоне ЛЭП.

Тем не менее, компания «Россети Сибирь» готова к диалогу с городскими властями. Одним из вариантов озеленения территорий, попадающих в охранную зону ЛЭП, может быть высадка специфических деревьев и кустарников, не достигающих в высоту размера, который может представлять опасность для линий:

ниже 1кВ - 2 м

1-20 кВ - 10 м

35 кВ - 15 м

110 кВ - 20 м

150-220 кВ - 25 м

Кроме того, энергетики готовы принять активное участие в разработке городских законодательных актов, регулирующих правила подрезки и вырубки растительности, при условии, что этот документ не будет противоречить федеральным нормативам.

«Мы живем в условиях Сибири, где температуры могут достигать 40-50 градусов мороза, и нередким является такое опасное явление, как мокрый снег. Поэтому такое большое внимание здесь уделяется подготовке к осенне-зимнему периоду, и расчистка просек – важнейшая часть этой работы. Любая ветка, задевая провод, может спровоцировать отключения множества домов, в том числе школ и больниц. Больше того, даже деревья, находящиеся на расстоянии одного метра от линии, в условиях повышенной влажности могут стать проводниками электричества и представлять смертельную угрозу для окружающих. В то же время, энергетики – тоже жители города, и тоже обеспокоены вопросами экологии и внешнего вида Красноярска. Поэтому мы рассчитываем на равноправный диалог с представителями администрации города. Мы всегда готовы к таким компромиссам, которые никак не будут противоречить требованиями федерального законодательства и не будут создавать угроз для безопасности и надежности энергоснабжения», - прокомментировали в пресс-службе Россети Сибирь.

В компании отметили, что приоритетным направлением работы энергетиков является обеспечение надежного электроснабжения. Важнейшей частью этого является работа по расчистке просек. В период зимних холодов, при низких температурах, сильном снегопаде и порывистом ветре ветви деревьев могут задевать линии электропередачи, чем провоцировать нарушение электроснабжения. Кроме того, высокие деревья в охранной зоне ЛЭП повышают угрозу пожаров и электротравматизма находящихся поблизости людей.