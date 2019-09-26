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Ученые проверяют возможность строительства ЖД ветки до Норильска

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Красноярск
15:50 26 Сентября 2019
дорога, красноярск, общество
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Группа ученых РГО проверяет возможность строительства железнодорожных путей до Норильска. Пока исследователи изучают особенности северной почвы. Для этого необходимо пробурить глубокую скважину и установить специальные датчики. 

«Все это будет использоваться в строительстве перспективной железной дороги», — прокомментировал Сергей Суш, руководитель экспедиции «Трансполярная магистраль» РГО. 

В лаборатории ученые подробно исследуют способность грунта к сцеплению и деформации. Это поможет определить, какую нагрузку земля выдержит. Следующая цель экспедиции — Дудинка и Игарка. Всего ученым предстоит установить датчики в 19 разных точках. 

«У нас были работы в Архангельской области. Там, где железная дорога есть. Мы решали определенные проблемы для того, чтобы поднять уровень инфраструктуры. Сейчас мы приехали туда, где дороги нет. Но мы уверены, что она должна быть построена», — сказал Андрей Зайцев, доцент российского университета транспорта. 

Ученые проработают различные варианты строительства железной дороги от Уренгоя до Норильска. Один из путей проходит по знаменитой «503-й стройке» — дорога может пройти через Янов Стан, Туруханск, Игарку, Снежногорск и Норильск.

Второй вариант предложили железнодорожники. Дорога идет только через город Новозаполярный, Русское месторождение и Курейку. 

Ученые предлагают построить дорогу там, где крупные компании уже ведут добычу ископаемых. Дорога могла бы пройти через поселки Новозаполярный, Ванкор до Дудинки. 

Отметим, что исследовательские работы ученых продлятся около двух лет. 

Видео: телекомпания «Северный город»

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