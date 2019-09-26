Синоптики назвали дату первого снегопада в Красноярске

Первый снег в Красноярске, по данным синоптиков Gismeteo.ru, выпадет 2 октября. В этот день столбики термометров опустятся до +6°C. Осадки сохранятся и 3 октября.

Следующая неделя станет самой холодной в этом месяце, предупреждают метеорологи. Гидрометцентр прогнозирует ночные заморозки — температура воздуха в темное время суток понизится до 0...-1°C. Днем будет не выше +10°C. Небольшое потепление до +15°C ожидается 5 и 6 октября.

Напомним, на севере Красноярского края, а также в Новоселовском, Балахтинском, Северо-Енисейском районах снег выпал 11 сентября. С середины месяца снежный покров в Норильске только нарастает.