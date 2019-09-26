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Синоптики назвали дату первого снегопада в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
14:36 26 Сентября 2019
красноярск, общество, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Первый снег в Красноярске, по данным синоптиков Gismeteo.ru, выпадет 2 октября. В этот день столбики термометров опустятся до +6°C. Осадки сохранятся и 3 октября. 

Следующая неделя станет самой холодной в этом месяце, предупреждают метеорологи. Гидрометцентр прогнозирует ночные заморозки — температура воздуха в темное время суток понизится до 0...-1°C. Днем будет не выше +10°C. Небольшое потепление до +15°C ожидается 5 и 6 октября.

Напомним, на севере Красноярского края, а также в Новоселовском, Балахтинском, Северо-Енисейском районах снег выпал 11 сентября. С середины месяца снежный покров в Норильске только нарастает. 

«27 сентября на севере центральных районов Красноярского края в земледельческой зоне местами ожидается установление временного снежного покрова», — рассказали представители Среднесибирского УГМС. 

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