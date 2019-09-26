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На этой неделе в Красноярске отключат фонтаны

Главная Общество
Красноярск
12:27 26 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске фонтаны начали готовить к зиме, сообщили в мэрии. 30 объектов в городе закончат работу вечером,  29 сентября.

«На следующий день на фонтанах будет отключено оборудование, а чаши начнут освобождать от воды и готовить к зиме. Водные сооружения проверят, почистят, приведут в порядок, где необходимо снимут элементы электрооборудования и установят специальные приспособления, позволяющие фонтанам сохранять эстетичный вид и сохранность в зимний период», — пояснили в администрации. 

В этом году фонтаны работали в Красноярске достаточно долго — 144 дня. Вместе с городскими объектами отключат фонтаны на о. Посадный. 

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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