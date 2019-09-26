На этой неделе в Красноярске отключат фонтаны

В Красноярске фонтаны начали готовить к зиме, сообщили в мэрии. 30 объектов в городе закончат работу вечером, 29 сентября.

«На следующий день на фонтанах будет отключено оборудование, а чаши начнут освобождать от воды и готовить к зиме. Водные сооружения проверят, почистят, приведут в порядок, где необходимо снимут элементы электрооборудования и установят специальные приспособления, позволяющие фонтанам сохранять эстетичный вид и сохранность в зимний период», — пояснили в администрации.

В этом году фонтаны работали в Красноярске достаточно долго — 144 дня. Вместе с городскими объектами отключат фонтаны на о. Посадный.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf