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В Красноярске экстренно расселяют дом на ул. Малиновского

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Красноярск
11:17 26 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Городские власти приняли решение об экстренном расселении дома на ул. Малиновского, 17. Четырехэтажное здание находится в аварийном состоянии, в любой момент может произойти обрушение. Под расселение попадает 31 квартира.

Жителям выделят квартиры или комнаты в социальной гостинице «Родник», передает корреспондент Sibnovosti.ru. Представители администрация и полиция выехали на место, чтобы предупредить жильцов о расселении.

«Сейчас нужно вникнуть в ситуацию и очень серьезно к ней отнестись. Потому что в случае вашего отказа вы берете на себя всю ответственность за жизнь, здоровье вас и ваших близких. Со своей стороны мы всячески постараемся помочь с переселением, предоставить транспорт для того, чтобы уехать сегодня», - обратился к жителям руководитель администрации Советского района Дмитрий Дмитриев.

После того, как жильцы съедут, доступ в здание ограничат, а затем снесут.

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